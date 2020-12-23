Автор матеріалу нагадав, що у 2014 році на Донбас прилетіли бійці Боснії та Герцеговини воювати на боці російських найманців.

Боснійські журналісти припустили, що до незаконного вивозу з ОРДЛО давньої української ікони до Сараєва, яку згодом подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, може бути причетний російський мільярдер Костянтин Малофеєв.

Про це пише BBC Україна з посиланням на відповідну статтю-розслідування.

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Костянтин Малофеєв є любителем ікон. З-поміж іншого, він утримує кремлівський пропагандистський сайт «Царьград», його неодноразово підозрювали у фінансуванні бойовиків на Донбасі.

Журналісти дослідили діяльність його так званого благодійного «Фонду святого Василя». У різні роки росіянин не скупився і дарував своєму оточенню ікони. Також він неодноразово зустрічався і зі співпрезидентом Боснії та Герцеговини Мілорадом Додіком.

Автор матеріалу нагадав, що у 2014 році на Донбас прилетіли бійці Боснії та Герцеговини воювати на боці російських найманців.

Подарунок Лаврову: що сталося

Голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову українську ікону. Після чого у посольстві України в БіГ вимагали пояснень від Міністерства закордонних справ Республіки, як ікона потрапила до країни.

Згодом у МЗС РФ заявили, що повернуть ікону дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ікона була написана майже 300 років тому і зберігалася в окупованому Луганську.

У Міністерстві культури та інформаційної політики мають намір звернутися до правоохоронних органів з проханням встановити ланцюг переміщення ікони, яку подарували главі російського МЗС Лаврову, з України до Боснії та Герцеговини.

Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила провадження.

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Автор: УНІАН