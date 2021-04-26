Ілля Кива / фото УНІАН
Народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищає кандидатську дисертацію. Він претендує на ступінь кандидата наук з державного управління.
Як повідомляє у своєму Facebook журналіст Данило Мокрик, на захист дисертації Киви не пускають журналістів "без акредитації".
"Не пускає працівник поліції в цивільному. Бо в нього є "списки". В списках 90% - представники каналів Медведчука. Акредитацію проводили помічники Киви", - пише Мокрик.
Він наголошує, що викликав поліцію на місце через перешкоджання законній журналістській діяльності.
Наукова кар'єра Іллі Киви
- 24 березня стало відомо, що Ілля Кива претендує на науковий ступінь кандидата наук. Депутат стверджує, що писав дисертацію п’ять років.
- За даними руху Чесно, Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство» та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «право».
- Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація «технік-механік»).
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