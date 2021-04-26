Народний депутат претендує на ступінь кандидата наук.

Народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищає кандидатську дисертацію. Він претендує на ступінь кандидата наук з державного управління.

Як повідомляє у своєму Facebook журналіст Данило Мокрик, на захист дисертації Киви не пускають журналістів "без акредитації".

"Не пускає працівник поліції в цивільному. Бо в нього є "списки". В списках 90% - представники каналів Медведчука. Акредитацію проводили помічники Киви", - пише Мокрик.

Він наголошує, що викликав поліцію на місце через перешкоджання законній журналістській діяльності.

Наукова кар'єра Іллі Киви

24 березня стало відомо, що Ілля Кива претендує на науковий ступінь кандидата наук. Депутат стверджує, що писав дисертацію п’ять років.

За даними руху Чесно, Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство» та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «право».

Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація «технік-механік»).

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Автор: Тарас Сидоржевський