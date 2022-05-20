У посольстві зазначили, що США ще ніколи в історії не перекидали обладнання так швидко і у таких масштабах до іншої країни.

Усе озброєння, яке виділяє США, надходить до України у дуже короткі терміни, а інколи навіть менш ніж за добу.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявив речник посольства США в Україні Ден Ланґенкемп. Він підкреслив, що США розуміють, що "ці речі не можуть чекати".

"Уся зброя іде зі складів США, які вже готові. Тобто ми швидко знаходимо способи, яким чином перевезти її. Вона доїжджає до України за години навіть, інколи – менш ніж за добу. Тобто уявіть, наскільки це швидко. Наприклад, як із гаубицями: ми оголосили про них, вони приїхали і майже всі вже використовуються в Україні", – зазначив речник американського посольства.

За словами Ланґенкемпа, США "ще ніколи в історії не перекидали обладнання так швидко і у таких масштабах до будь-якої іншої країни".

Крім того, він наголосив, що за потреби для українських військових проводять навчання щодо того, як використовувати надану зброю.

"Є навчання щодо будь-якого типу озброєння, яке ми надаємо українцям. Ми не надаємо зброю, яку люди не знають, як використовувати, або ж зброю, яку не можна швидко опанувати. Ми намагаємось допомогти так, щоб нашу допомогу ви могли одразу використовувати", – пояснив речник посольства.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден 19 травня привітав підтримку Сенатом виділення $40 млрд допомоги для України та анонсував нову партію озброєння для ЗСУ.

Загалом, за даними Пентагону, за час роботи адміністрації Байдена, США надали Україні допомогу на близько $4,6 млрд, із них $3,9 млрд – від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

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