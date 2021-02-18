За словами адвоката, він буде домагатися спростування неправдивої інформації.

Адвокат бізнесмена Юрія Іванющенка Юрій Колесніков спростував інформацію "Української правди" про те, що його клієнт нібито має відношення до грошей, які Латвія конфіскувала і зарахувала до свого бюджету.

Так Колесніков прокоментував статтю на УП, в якій з посиланням на деякі джерела повідомляється, що конфісковані в Латвії 30 млн доларів належать Юрію Іванющенку.

"«Українська правда» далеко не вперше публікує цей фейк про 30 мільйонів доларів. Ми вже неодноразово спростовували причетність Юрія Іванющенка до цієї справи. Але інформаційні атаки проти пана Іванющенка на цьому грунті не вщухають. Мені відомо, що це робилося, щоб чинити тиск на українські суди, які йшли по інших справах. Але незважаючи на це, ми виграли всі інстанції. Суди підтвердили необґрунтованість звинувачень, висунутих щодо Юрія Іванющенка", - сказав адвокат.

Він підкреслив, що інформаційний тиск на його клієнта триває вже не один рік, але жодних доказів проти бізнесмена українські слідчі так і не навели, а в Європейському союзі з Іванющенка зняли всі персональні санкції.

"Якщо Євросоюз зняв санкції з Юрія Іванющенка, значить він "чистий". Якби це було не так, не було б ніякого зняття санкцій", – заявив Колесніков.

За його словами, він домагатиметься спростування неправдивої інформації від "Української правди".

Адвокат додав, що він не брав участі в судах в Латвії, хоча вже багато років надає Іванющенку юридичні послуги і в курсі всіх його судових розглядів.

"Інформація брехлива, і ми, безумовно, будемо змушені реагувати на цю чорну кампанію проти нашого клієнта. Я закликаю "Українську правду" дати спростування цьому фейку, інакше ми будемо змушені піти до суду", - резюмував Колесніков.

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Автор: УНІАН