Розвіддані США й Британії підтверджують переміщення військ РФ у бік кордону України.

Канада розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі розвідданих США і Британії про тривожні переміщення російських військ уздовж українського кордону.

Про це повідомляє The Globe and Mail з посиланням на два поінформованих джерела.

Новопризначена міністр оборони Канади Аніта Ананд допускає перекидання кількох сотень додаткових військовослужбовців на підтримку канадських солдат, які вже перебувають в Україні у рамках військової місії.

Інші варіанти включають перекидання військового корабля у Чорне море чи передислокацію частини винищувачів CF-18, які наразі знаходяться у Румунії.

Читайте такожНова коаліція в Німеччині вимагає від РФ припинити війну на Донбасі та повернути КримЗазначається, що будь-яке військове підкріплення надсилає Путіну чіткий сигнал щодо наслідків імовірного вторгнення в Україну.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

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Автор: Яна Ставська