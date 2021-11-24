Корнієнко наголосив, що Росія робить усе для дестабілізації ситуації в Україні.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів, як працюватиме парламент у випадку нової військової агресії Росії проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"У Верховної Ради може бути тільки один план. Якщо є задача ввести військовий або надзвичайний стан, зробити відповідні голосування з боку Верховної Ради - вона має протягом кількох годин зібратися", - заявив Корнієнко.

За словами першого віце-спікера, якщо це станеться в пленарний тиждень, депутати можуть зібратися за пару годин, в інакшому випадку нардепів зберуть за вісім годин.

"Якщо будуть активні військові дії, не дай Боже, десь, зрозуміло, будуть використовуватись якісь способи захисту депутатів для того, щоб вони могли ці рішення прийняти", - додав він.

Читайте такожАктивність Росії спрямована на дестабілізацію всередині України, НАТО і ЄС - РезніковКорнієнко підтвердив концентрацію російських військ неподалік українського кордону, проте запропонував підходити до цього питання раціонально. Він також запевнив, що Росія буде використовувати будь-яку можливість для дестабілізації ситуації в Україні. Як приклад він навів останні мітинги противників вакцинації та протести під Офісом президента.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

Автор: Юрій Годован