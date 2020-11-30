Степан Масельський, кандидат у заступники голови Харківської облради від Блоку Кернеса "Успішний Харків", підтримав прийняте сьогодні рішення обласної територіальної виборчої комісії.

Як повідомлялося раніше, сьогодні ТВК більшістю голосів призначила перше засідання сесії Харківської обласної ради на 11 грудня 2020 року.

Масельський так прокоментував цей факт: "Можна тільки вітати прийняте рішення. Дата обрана таким чином, що, з одного боку, ми почнемо роботу без зволікань, а, з іншого, є час для підготовки в нормальному режимі. У тому числі і в плані організації міжпартійного співробітництва".

Раніше політик вже виступав за те, щоб розпочати роботу оновленої Харківської облради в стислі терміни. "Чим швидше почнеться перша сесія Харківської обласної ради, тим якіснішим буде бюджет регіону на 2021 рік, і тим краще працюватиме соціальна інфраструктура. У обласних депутатів серйозний набір завдань, які треба оперативно вирішувати. Потрібно приймати бюджет, затверджувати цільові програми, від яких залежить стабільна робота соціальної сфери - в тому числі зарплати вчителів, лікарів, які перебувають на передовій боротьби з пандемією", - заявив вчора Масельський.

За інформацією ЗМІ, саме Степан Масельський уповноважений Блоком Кернеса "Успішний Харків" вести переговори про співпрацю з усіма політсилами, представленими в Харківській облраді. "Мені довірили вести переговори від імені нашої фракції з нашими колегами. І я докладаю всіх зусиль, щоб забезпечити стабільну і конструктивну роботу облради з першого ж дня".

Відповідно до рішення тервиборчкому перша сесія Харківської обласної ради VIII скликання розпочнеться о 10:00 11 грудня. На ній розглядатимуться організаційні питання, включаючи обрання керівництва облради.

Степан Масельський раніше вже працював у складі керівництва Харківщини. Обіймав посаду віце-губернатора при Євгені Кушнарьові, а після переходу Кушнарьова на роботу в облраду протягом декількох місяців керував регіоном як наймолодший на той час в Україні губернатор. Харків'янам відомий так само як племінник одного зі 100 знаменитих харків'ян - Олександра Масельського, який став першим головою ХОДА після здобуття Україною незалежності.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН