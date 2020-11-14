Петицію підписали понад 28 тисяч громадян.

Петиція до президента України Володимира Зеленського про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Про це свідчить інформація на сайті президента.

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Петиція про скасування карантину вихідного станом на 15:00 14 листопада набрала понад 28 тисяч голосів, при тому, що була опублікована 10 листопада. Тепер її повинен розглянути президент.

Як вважає автор петиції Катерина Єгорова, впровадження карантину вихідного дня не вплине на динаміку поширення коронавирусу, натомість "матиме катастрофічні наслідки для економіки і соціокультурного життя українського суспільства, спричинить повну втрату прибутків, призведе бізнес до нерентабельності і закриття".

Підписанти петиції вимагають скасувати карантин вихідного дня, а також скасувати в Києві та інших містах заборону на здійснення підприємницької діяльності як загалом і з обмеженням часу.

Крім того, підписанти просять проводити консультації з громадськістю та представниками бізнесу щоразу та з усіх питань щодо встановлення карантинних та протиепідемічних обмежень.

Зазначимо, за повідомленнями ЗМІ, у понеділок відбудеться селекторна нарада президента Володимира Зеленського з мерами міст. Основна тема розмови - карантин вихідного дня і відмова його дотримуватися.

Карантин вихідного дня в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «із собою»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Раніше про те, що не мають наміру виконувати рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня, заявили мери Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Львову та іншим містам України не вдасться уникнути карантину вихідного дня завдяки робочим суботам та неділям.

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Автор: Бредіхіна Ганна