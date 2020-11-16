Деякі міста відмовились дотримуватись карантину вихідного дня.

Через протести проти карантину вихідного дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 16 листопада, збирає онлайн-зустріч мерів великих міст.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок. За словами голови Комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, перший карантин вихідного дня минув спокійно. Але попри це, на його думку, надалі влада має врахувати свої помилки й не ухвалювати подібні рішення поспіхом. Адже підприємцям потрібен час, щоби підготуватися до нових умов роботи.

До Комітету вже звернулись народні депутати з проектом постанови, яка зобов'язує Кабмін повідомляти про нові обмеження не пізніше ніж за тиждень до того, як їх планують запровадити.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

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Автор: Андрій Василюк