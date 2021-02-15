Також на сесії заплановано озвучити два звернення – від фракції "Блок Кернеса - Успішний Харків" та Харківської міськради.

Харківська міська рада під час сесії 24 лютого розгляне питання про припинення повноважень мера міста Геннадія Кернеса, який помер у грудні 2020 року.

Як повідомляється на сайті мерії, розпорядження про скликання сесії підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

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Згідно з документом, у порядку денному сесії – 65 питань та "Різне". Першим депутати планують розглянути питання про дострокове припинення повноважень Харківського міського голови Кернеса.

Також заплановано озвучити два звернення – від фракції "Блок Кернеса — Успішний Харків" та Харківської міськради.

Смерть Кернеса та нові вибори в Харкові

4 листопада 2019 року Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня.

В ніч на 17 грудня 2020 року Кернес помер від ускладнень COVID-19 у берлінській клініці "Шаріте", де він перебував з вересня після підтвердження діагнозу.

У зв’язку з його смертю у Харкові мають бути призначені перевибори мера.

В кінці січня Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив звернутися до Харківської міськради, аби вона надала своє рішення щодо взяття до відома факту смерті Кернеса.

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Автор: Світлана Макринська