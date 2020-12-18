Відповідна петиція авторства адвоката Олександра Дрижанова зареєстрована на сайті президента

Президента Володимира Зеленського просять присвоїти Харківському міському голові Геннадію Кернесу, який помер від ускладнень після COVID-19, звання Героя України.

Читайте такожЗеленський призначив голову Запорізької ОДА: що про нього відомоПетицію "Про присвоєння звання Героя України, Харківському міському голові Геннадію Адольфовичу Кернесу (посмертно)" розмістив на сайті президента адвокат Олександр Дрижанов.

"Користуючись своїм правом звернення до президента України, звертаюся з проханням розглянути зазначену петицію та прийняти рішення про присвоєння Геннадію Адольфовичу Кернесу найвищої державної нагороди - Героя України (посмертно), як найкращому та видатному міському голові за всю історію міста Харкова та історію сучасної держави, та за вагомий внесок у розбудову органів місцевого самоврядування", - йдеться в петиції.

Петицію створено 17 грудня. На даний час її підписали 578 осіб. Для розгляду потрібно зібрати 25 тисяч підписів.

Смерть Кернеса: що відомо

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

17 грудня в прес-службі Харківської міськради повідомили, що в Харкові у зв'язку зі смертю мера Геннадія Кернеса оголошено триденну жалобу.

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Автор: Дмитро Хилюк