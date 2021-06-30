Глава МЗС звинуватив президента РФ у розповсюдженні фейків.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував слова президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що українці і росіяни є нібито «одним народом».

Про це глава МЗС написав у Twitter.

"Stop Fake. Українці та росіяни — два різних народи. Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Владімір Путін, який розв’язав агресію", - наголосив Кулеба.

Міністр підкреслив, що корінні народи України — це кримські татари, кримчаки, караїми.

Читайте такожПутін висловився про можливу зустріч з Зеленським: не обійшовся без погроз зброєю"Росіяни - національна меншина, права якої захищені Конституцією на рівні з іншими. Вони не можуть бути корінним народом, бо мають власну державу. Альтернативні вигадки - це класика російських маніпуляцій", - наголосив Кулеба.

"Коли Путін заводить стару пісню про «зовнішнє управління», це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Позиція президента Володимира Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна, і ніхто не буде вирішувати нашу долю, крім нас самих", - підсумував Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня президент РФ Володимир Путін оголосив українців і росіян «одним народом», а нинішнє керівництво України - недружнім до Росії. Також Путін укотре висловив обурення з приводу законопроекту Володимира Зеленського про корінні народи, де немає згадки про росіян.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко