Йти іншим шляхом нардепи поки не будуть - він дуже дорогий.

Для боротьби з кнопкодавством в сесійній залі Верховної Ради встановлять додаткові камери.

Про це розповів спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі каналу "Україна 24".

Він підтвердив існуючи підозри на неперсональне голосування під час затвердження кандидатури Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

"Йдеться про те, що, можливо, сталося неперсональне голосування, причому навіть не одного народного депутата. Зараз вивчатимуть відео", - пояснив голова ВР.

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Закон про кримінальну відповідальність за кнопкодавство, за словами Разумкова, не до кінця реалізує поставлені завдання.

"Тому на останньому пленарному засіданні я збирав нараду з керівниками депутатських фракцій і груп, вони звернулися з деякими пропозиціями, і ми вийшли зі спільною позицією. Вона полягає в наступному: ми поставимо додаткові камери в залі, зменшимо можливість голосувати зі зручних, скажімо так, для таких явищ місць, і звернулися до профільного комітету написати більш жорсткий закон, який би регламентував наслідки неперсонального голосування. З одного боку, кримінальна відповідальність, з іншого - фінансова. Як показала практика, депутати теж переживають за свої зарплати", - сказав він.

Ще один спосіб боротьби з кнопкодавством - дороговартісний, пояснив спікер.

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"Є варіант, який би нам дозволив піти від кнопкодавства. Це встановити нову систему "Рада", яка працювала б на базі face ID або відбитка пальця, долоні. Але вона дуже дорога, коштує 250-300 млн грн. Сьогодні в умовах COVID, якби ми заклали ці кошти в бюджет, так само прийшли б медики, вчителі й сказали "як вам не соромно", - сказав він.

Раніше Разумков доручив до 15 січня розробити зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за неперсональне голосування.

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Автор: Юрій Годован