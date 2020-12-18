Фракції звернулися до голови ВР з пропозицією встановити в сесійній залі додаткові камери, які б фіксували можливе неперсональне голосування.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков доручив до 15 січня розробити зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за неперсональне голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в сесійній залі ВР.

Разумков нагадав, що відбулася нарада представників усіх депутатських фракцій та груп за участі прем'єр-міністра. "Ми обговорювали ситуацію, яка, можливо, вчора мала місце... Це явище називається неперсональне голосування або "кнопкодавство", - сказав він.

Спікер нагадав, що раніше було ухвалено закон про відповідальність за неперсональне голосування, що тягне за собою кримінальну відповідальність. "Але сьогодні всі колеги говорять, що вона не працює", - зауважив голова ВР.

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Він повідомив про досягнуті на нараді домовленості. Разумков зазначив, що Регламентний комітет ВР за участі Апарату ВР мають до 15 січня "розробити зміни до законодавства, які б зробили більш жорстку відповідальність за неперсональне голосування".

"І в рамках збільшення кримінальної відповідальності, і в рамках збільшення штрафів за такі дії", - пояснив Разумков і додав, що цей законопроект зможе бути розглянутий одним з перших у новому році.

Також Регламентний комітет, зазначив голова ВР, має розглянути заяву від двох фракцій щодо "ситуації, яка, можливо, мала місце щодо одного з голосувань вчора", і вивчити цю ситуацію.

Спікер повідомив, що всі фракції звернулися до нього з пропозицією встановити в сесійній залі додаткові камери, які б фіксували можливе неперсональне голосування. "Там, де їх немає, наприклад, в ложах... Я це забезпечу", - пояснив він.

Крім того, зазначив Разумков, на початку роботи поточного скликання ВР було визначено місця розсадки депутатів в сесійній залі - які місця відведені для якої фракції. "У нас залишився резерв, тому що, на жаль, сьогодні ми маємо тимчасово окуповані території Донбасу і Криму, і не всі наші можливі колеги можуть обиратися там... Тому у нас залишилися вільні місця, які були названі "резервні", але вони вже стали не резервними, а постійними для тих чи інших народних депутатів. Тому ми повертаємося до того розташування депутатських фракцій та груп, яке було під час розподілу місць між фракціями та групами на початку нашої роботи", - повідомив спікер і додав, що усі інші місця для голосування будуть відключені від системи "Рада".

Скандал через голосування за Шкарлета

17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

За відповідну постанову проголосували 226 народних депутатів - мінімальна кількість, необхідна для визначення позитивного результату. Зокрема, Шкарлета підтримали 20 депутатів з фракції "ОПЗЖ", а зі "Слуги народу" - 171.

Сьогодні, 18 грудня, у засіданні Верховної Ради було оголошено перерву на вимогу фракцій "Європейська солідарність" та "Голос". Разумков запросив лідерів фракцій та груп до себе на нараду.

Пізніше народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що фракції "ЄС" та "Голос" наполягають на переголосуванні за призначення Шкарлета на посаду міністра освіти та науки.

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"Фактично сфальшовано голосування за міністра освіти та науки України. Мені здається, що є речі, які в принципі неприпустимі - призначати міністра освіти та науки через "кнопкодавство"... Це не припустимо", - заявив він.

Гончаренко наголосив, що "ми вимагаємо переголосувати, ми вимагаємо розслідування, ми вимагаємо притягнення до відповідальності тих, хто це зробив".

Він зазначив, що йдеться про голосування карткою народного депутата України Григорій Суркіса від "ОПЗЖ", оскільки "в сесійній залі його ніхто не бачив, на відео його немає, то очевидно, що його не було".

Гончаренко наголосив, що необхідно виявити, хто здійснював "кнопкодавство" і, зокрема, з цим має розібратися Регламентний комітет парламенту.

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Автор: Тетяна Поляковська