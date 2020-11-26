Як зазначив міністр юстиції, мета законопроекту - забезпечити процедурні гарантії нормально роботи інституції після набрання чинності рішення КСУ про неконституційність окремих положень закону про НАБУ.

Кабінет міністрів України запропонує Верховній Раді законопроект, яким передбачено надати їй повноваження звільняти директора Національного антикорупційного бюро України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро" схвалено сьогодні під час позачергового засідання уряду.

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Як зазначив міністр юстиції Денис Малюська, його мета - забезпечити процедурні гарантії нормальної роботи інституції після набрання чинності рішення Конституційного суду про неконституційність окремих положень закону про НАБУ.

"Ми нічого радикально не змінюємо, проте забезпечуємо збереження статусу кво до набрання чинності законами про внесення змін в Конституцію або іншим законодавством, яке впровадить новий порядок призначення директора НАБУ відповідно до рішення КСУ. Тобто це перехідний закон, який спрямований на забезпечення стабільної роботи НАБУ", - сказав Малюська.

Відкриваючи засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для уряду ключова позиція - збереження незалежності НАБУ і водночас приведення всіх законів про його діяльність, відповідно до норм Конституції.

"Тому ми запропонуємо Верховній Раді зміни, які вирішують обидва ці питання. Зокрема пропонується встановити повноваження Верховної Ради приймати рішення про звільнення директора НАБУ з посади за наявності підстав, чітко виписаних у законі. При цьому важливим положенням запропонованого законопроекту є позиція, що нинішній керівник НАБУ продовжує здійснювати свої повноваження до моменту призначення нового керівника", - пояснив Шмигаль.

Конституційний суд і НАБУ

28 липня Конституційний суд визнав неконституційним указ президента від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

У вересні Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

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Автор: Леся Лещенко