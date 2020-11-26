НАБУ хоче затримувати й тримати під вартою підозрюваних суддів ОАСК

В НАБУ хочуть через суд змусити голову ОАСК Вовка та його колег ходити на допити, які вони нині ігнорують.

Детективи НАБУ направили генеральному прокурору України проекти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання і арешт підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду Києва. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро у Facebook. Читайте такожГолова ОАСК Вовк і його заступник проігнорували засідання антикорупційного суду у їхній справі "До таких дій слідство змушене вдатися, зважаючи на відсутність інших законних шляхів для доставлення підозрюваних до суду та забезпечення їхньої належної процесуальної поведінки", - йдеться у повідомленні. Справа Окружного адмінсуду Києва: що було раніше 17 липня відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації (ДСА). Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Вовку, його заступнику Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зиновію Холоднюку.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 12 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

Пізніше Вовк і Холоднюк заявили, що їм не вручали повідомлення про підозри.

11 серпня у НАБУ заявили про оголошення у розшук сімох фігурантів у справі про можливе захоплення держвлади влади керівництвом ОАСК. Йшлося про Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Миколу Сіроша, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, Сергія Остапця.

12 серпня в Окружному адмінсуді Києва запевнили, що оголошені в розшук судді - на робочих місцях.

1 вересня ВРП відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.

Також ВРП повернула генпрокурору три клопотання про тимчасове відсторонення суддів ОАСК і ще два відмовилася задовольнити. Рішення ВРП стосуються Аблова, суддів Погрібніченка, Огурцова, Качура та Келеберди.

1 жовтня ВАКС відсторонив Холоднюка від посади.

3 листопада НАБУ оголосила Вовка у розшук. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Хилюк

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