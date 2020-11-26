Детективи НАБУ направили генеральному прокурору України проекти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання і арешт підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду Києва.
Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро у Facebook.
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"До таких дій слідство змушене вдатися, зважаючи на відсутність інших законних шляхів для доставлення підозрюваних до суду та забезпечення їхньої належної процесуальної поведінки", - йдеться у повідомленні.
Справа Окружного адмінсуду Києва: що було раніше
- 17 липня відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації (ДСА). Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Вовку, його заступнику Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зиновію Холоднюку.
- За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 12 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.
- У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.
- Пізніше Вовк і Холоднюк заявили, що їм не вручали повідомлення про підозри.
- 11 серпня у НАБУ заявили про оголошення у розшук сімох фігурантів у справі про можливе захоплення держвлади влади керівництвом ОАСК. Йшлося про Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Миколу Сіроша, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, Сергія Остапця.
- 12 серпня в Окружному адмінсуді Києва запевнили, що оголошені в розшук судді - на робочих місцях.
- 1 вересня ВРП відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.
- Також ВРП повернула генпрокурору три клопотання про тимчасове відсторонення суддів ОАСК і ще два відмовилася задовольнити. Рішення ВРП стосуються Аблова, суддів Погрібніченка, Огурцова, Качура та Келеберди.
- 1 жовтня ВАКС відсторонив Холоднюка від посади.
- 3 листопада НАБУ оголосила Вовка у розшук.
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