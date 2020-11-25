Віце-прем’єр переконана, що "держава забезпечує адекватне реагування на виклик", спричинений скасуванням Конституційним судом кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що не можна швидко врегулювати кризу, викликану рішенням Конституційного суду щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, але загрози безвізовому режиму з Євросоюзом немає.

Читайте такожУ ВР розповіли, як триває робота над розв'язанням конституційної кризиЯк передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам.

"У нас немає конституційної кризи, криза пов'язана з рішенням Контитуційного суду. Це трошки інші речі, але сьогодні президент демонструє високий рівень лідерства у цьому процесі. Працює правова комісія, скоро запрацює антикорупційна рада, напрацьовуються рішення", - зазначила Стефанішина.

Вона переконана, що "держава забезпечує адекватне реагування на цей виклик".

"Але це не можуть бути швидкі рішення. Це мають бути складні політико-правові консенсуси, і такі консенсуси зараз вишукуються, і тому така реакція - активна взаємодія влади дає можливість мені говорити, що загрози безвізовому режиму немає, і є цілком спільна позиція про відданість антикорупційним реформам", - додала вона.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України" (№4304) є голова ВР Дмитро Разумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема, "Євросолідарності", "Голосу" та "Слуги народу".

16 листопада Разумков зазначив, що законопроект №4304 був розроблений та підтриманий майже всіма політичними силами у парламенті. Також він закликав створити робочу групу, яка почала б напрацьовувати законодавчі ініціативи щодо виходу держави з конституційної кризи.

18 листопада Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС.

Група до 1 грудня має розробити узгоджені законопроекти щодо внесення змін до Кримінального кодексу, законів "Про запобігання корупції" та "Про Конституційний суд України", які обумовлені рішенням КС від 27 жовтня 2020 року.

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Автор: Віталій Саєнко