За словами Арахамії, парламент йде за кількома сценаріями.

Верховна Рада не розглядала законопроект президента Володимира Зеленського про Конституційний суд - його вирішили "притримати до тотального виправлення ситуації". Зараз же планують реалізувати "м'який та відповідальний варіант".

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише УП.

Депутати, за його словами, шукають варіанти оптимального виходу з ситуації, що склалася.

"Є більш м'який варіант. А є більш відповідальний і жорсткий. Сьогодні (3 листопада, - УНІАН) відповідний парламентський комітет розглядав тільки законопроект про негайне повернення декларацій. Як свого роду перехідний проект, що дозволяє хоч частково повернути все в правове русло. Хоча ми прекрасно розуміємо, що цей проект не вирішує глобальну проблему", - пояснив він.

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Арахамія нагадав, що в Раді зареєстровано кілька законопроектів з варіантами вирішення кризи.

"У числі цих ініціатив я б відзначив той же законопроект про негайне повернення закону про електронне декларування чиновників. Можливий також "процедурний шлях" щодо зміни пропорції голосів при прийнятті рішень КСУ або щодо зміни мінімальної квоти при прийнятті рішень. Або навіть можна змінити бюджетне фінансування КСУ. Хоча, все це, безумовно, напівзаходи, які не дозволяють до кінця відновити бездоганність системи. Цю проблему вирішує тільки законопроект про повне перезавантаження КСУ. Але, ще раз підкреслю, сьогодні комітет цей законопроект не розглядав", - пояснив депутат.

За його словами, парламент йде за кількома сценаріями: планується повернути електронні декларації, подати заяву в КС із закликом скласти повноваження, а далі – почнуть працювати над "процедурою проходження в законному порядку всіх інших ініціатив".

Скандал з КСУ: що сталося

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку електронних декларацій чиновників та скасував повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Втім, 29 жовтня ввечері Кабінет міністрів зобов'язав НАЗК відновити публічний доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження всього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (що не створює правових наслідків) як прийняте суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності Законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Юрій Годован