За цим можуть послідувати додаткові санкції з боку Євросоюзу.

Тиск США та Європи на азійських покупців російських енергоносіїв може обмежити імпорт нафти в Індію з грудня, що призведе до здешевлення поставок для Китаю. Про це пише Reuters.

Зазначається, що Японія навряд чи припинить постачання скрапленого природного газу (СПГ) із Сахаліну найближчим часом, вважають торгові джерела та аналітики.

Вашингтон чинить тиск на Китай, Індію і Японію під час торговельних переговорів, щоб вони скоротили закупівлі російської нафти і СПГ, а Великобританія щойно ввела санкції щодо китайських та індійських компаній. Важливо, що за цим можуть послідувати додаткові санкції з боку Євросоюзу.

За даними аналітичної компанії Kpler, морські поставки ключових сортів російської нафти до Китаю та Індії в жовтні, як очікується, відновляться до приблизно 3,1 млн барелів на добу, що є максимальним обсягом з червня. За словами старшого аналітика Kpler по нафті Мую Сю, цей імпорт, як очікується, залишиться на високому рівні протягом листопада, враховуючи різке зростання експорту з Росії. Вона додала:

"Однак раптові санкції Великої Британії щодо китайських та індійських нафтопереробних заводів, а також можливість ухвалення додаткових заходів з боку ЄС або навіть США можуть спонукати покупців до більш обережного підходу при розміщенні нових замовлень до появи додаткових роз'яснень".

Раніше повідомлялося, що США та Індія провели продуктивні торговельні переговори. Індійські нафтопереробники вже скорочують імпорт російської нафти на 50%.

Водночас джерела журналістів в Індії повідомили, що скорочення поставок російської нафти поки що непомітне і може бути відображене в показниках імпорту за грудень і січень.

