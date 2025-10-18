Принц Ендрю теоретично зберігав шанси на наслідування престолу, хоча й мізерні.

Молодший брат британського короля принц Ендрю відмовився від свого королівського титулу герцога Йоркського та інших почестей через скандал. Про це повідомляє Bloomberg.

Принц опинився в епіцентрі медійного скандалу, коли ЗМІ знову почали тиражувати публікації про його дружбу із американським фінансистом Джеффрі Епштейном, який був засуджений за статеві злочини і помер у в’язниці в 2019 році.

У своїй заяві Ендрю поскаржився, що постійні звинувачення на його адресу відволікають від роботи короля та решту монаршої родини.

"За згодою Його Величності, ми вважаємо, що я маю зробити ще один крок. Тому я більше не використовуватиму свій титул чи почесті, які мені були надані", – заявив Ендрю, але наголосив, що він рішуче заперечує звинувачення на свою адресу.

Як зазначає Bloomberg, 65-річний принц і так був змушений піти з публічного життя у 2019 році через свої зв'язки з Епштейном, хоча він і відкидав усі звинувачення у правопорушеннях.

Сьогоднішнє рішення, ймовірно, стало наслідком публікації уривків з іще не опублікованих посмертних мемуарів Вірджинії Робертс Джуффре, яка стверджує, що стала жертвою торгівлі людьми з боку Епштейна та мала зв'язок з принцом Ендрю, коли їй було 17 років. Повний текст мемуарів має з’явитися у вівторок.

Джуффре наклала на себе руки у квітні цього року. У мемуарах вона детально розповідає про свої зустрічі з принцом Ендрю, до якого вона позивалася в суді у 2021 році. Принц заперечував, що коли-небудь зустрічався з нею.

Як писав УНІАН, днями принц Гаррі поскаржився британським правоохоронцям на переслідування. За даними британської преси, "відомий переслідувач" двічі підходив "на відстань кількох метрів" до принца під час його останньої поїздки до країни. Є інформація, що переслідувачем була жінка.

Також ми розповідали, що єдина донька покійної королеви Єлизавети II, принцеса Анна, наприкінці вересня відвідала Україну, аби висловити солідарність з дітьми та сім'ями, які страждають від наслідків війни.

