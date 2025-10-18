Рада оборони міста затвердила новий порядок руху автобусів, що курсують через Подільський мостовий перехід у напрямку із правого на лівий берег.

Із 20 жовтня під час повітряної тривоги у столиці діятиме новий порядок руху пасажирського транспорту, який проходить через Подільський мостовий перехід із правого на лівий берег Дніпра. Йдеться про автобусні маршрути №№ 110, 111, 112. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомляється на офіційному сайті Київської міської ради.

Наголошується, що маршрут автобусів, що курсують з лівого на правий берег, лишається незмінним незалежно від оголошення повітряної тривоги.

А автобуси № 110, № 111 та № 112, що їхатимуть у напрямку лівого берега під час повітряної тривоги, курсуватимуть за тимчасовими маршрутами під номерами № 110-Т, № 111-Т та № 112-Т відповідно:

№ 110-Т – пл. Українських Героїв – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – просп. Романа Шухевича – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Петра Вершигори – вул. Райдужна – вул. Сулеймана Стальського – просп. Воскресенський – вул. Миколи Кибальчича – просп. Романа Шухевича – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського – вул. Сержа Лифаря – вул. Градинська – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська – пл. Героїв Чернігова;

№ 111-Т – пл. Українських героїв – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – просп. Романа Шухевича – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Центральна Садова – вул. Дениса Рачінського – вул. Каховська – вул. Пантелеймона Куліша – пл. Пантелеймона Куліша – вул. Митрополита Андрея Шептицького – вул. Раїси Окіпної – пл. Сергія Набоки – вул. Євгена Сверстюка – вул. Бориса Мартоса – вул. Івана Миколайчука – просп. Соборності – Дарницька площа;

№ 112-Т – вул. Дегтярівська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. Глібова – вул. В’ячеслава Чорновола – Глибочицький проїзд – вулиця Глибочицька – вул. Верхній Вал – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Набережно-Лугова – вул. Межигірська – вул. Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери – Північний міст – просп. Романа Шухевича – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Петра Вершигори – вул. Райдужна – вул. Сулеймана Стальського – просп. Воскресенський – вул. Миколи Кибальчича – вул. Ірини Бекешкіної – вулиця Івана Микитенка.

"Якщо на момент оголошення повітряної тривоги автобуси № 110 та № 111 перебуватимуть на вул. Набережно-Хрещатицькій (на ділянці від Гаванського мосту до вул. Верхній Вал), вони продовжать рух за іншою схемою під номерами № 110-Д та № 111-Д відповідно", - зазначається у повідомленні.

Відповідно до затвердженої схеми руху:

автобуси № 110-Д курсуватимуть: пл. Українських Героїв – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Набережно-Лугова – вул. Межигірська – вул. Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери – Північний міст – просп. Романа Шухевича – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Петра Вершигори – вул. Райдужна – вул. Сулеймана Стальського – просп. Воскресенський – вул. Миколи Кибальчича – просп. Романа Шухевича – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського – вул. Сержа Лифаря – вул. Градинська – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська – пл. Героїв Чернігова;

№ 111-Д – пл. Українських Героїв – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Набережно-Лугова – вул. Межигірська – вул. Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери – Північний міст – просп. Романа Шухевича – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Центральна Садова – вул. Дениса Рачінського – вул. Каховська – вул. Пантелеймона Куліша – пл. Пантелеймона Куліша – вул. Митрополита Андрея Шептицького – вул. Раїси Окіпної – пл. Сергія Набоки – вул. Євгена Сверстюка – вул. Бориса Мартоса – вул. Івана Миколайчука – просп. Соборності – Дарницька площа.

Киян просять під час повітряної тривоги звертати увагу на номер маршруту, бо саме номер автобуса підкаже, за якою схемою він рухатиметься далі. Це допоможе швидко зорієнтуватися та вибрати свій напрямок.

З детальними схеми руху нових маршрутів можна ознайомитись на сайті КМДА.

Мости в Києві: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Києві лише в березні цього року Рада оборони Києва послабила обмеження щодо користування мостами через Дніпро під час повітряних тривог. Було прийнято рішення зняти обмеження руху Південним мостом (частково) та ще 5 мостовими переходами.

Довгобуд - Подільсько-Воскресенський мостовий перехід відкрили 1 грудня 2024 року, але лише в рамках першої черги будівництва - запустили рух по 4 з 8 полосах.

Лише в серпні поточного року на Подільському мосту відкрили рух усіма смугами в обох напрямках – по 4 в кожному.

