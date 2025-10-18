Президент України попросив не розпитувати його про "Томагавки".

Під час закритої для преси зустрічі в Білому домі президенти України та США говорили про поставки зброї, зокрема далекобійної. Про це Володимир Зеленський повідомив на брифінгу у Вашингтоні.

"Ми говорили про ППО, це дуже важливо для нас. В той час, як ми зараз спілкуємося, чимало дронів залучаються для ударів по Україні. Ми будемо продовжувати говорити, зокрема про виробництво [зброї]. Питання про ці всі графіки, часові аспекти – це все складні питання. Тож наша команда намагатиметься дивитися на замовлення різних систем, у різних країн. Але позитивний сигнал у тому, що ми будемо працювати", – сказав президент.

За словами Зеленського, частина розмови з Трампом була присвячена і "далекобійним системам" (ймовірно, натяк на крилаті ракети "Томагавк"). Однак розкривати подробиці він відмовився.

Відео дня

"Ми вирішили, що не будемо [публічно] говорити про це наразі. І Сполучені Штати не хотіли би ескалації, тому можливі питання на цю тему будуть залишені без відповіді", – сказав Зеленський журналістам.

Однак журналісти все ж спробували поставити питання про "Томагавки". Так, одна з журналісток запитала Зеленського, чи став він більш або менш оптимістичним щодо поставок ракет "Томагавк" після зустрічі з Трампом. "Я реаліст", - з усмішкою коротко відповів український лідер.

"Американська сторона сказала, що розуміє, що вони нам потрібні. Ніхто не закрив цю тему. Ми повинні працювати над цим більше", - відповів Зеленський на запитання про "Томагавки" від іншого журналіста.

Також президенти обговорили анонсовану зустріч Трампа із Путіним у Будапешті.

"Президент [Трамп] поділився зі мною своїм діалогом із російською стороною. Тому ми розуміємо усі сигнали з боку Росії. Вони не є новими. Розраховуємо на тиск президента Трампа заради завершення цієї війни", – сказав український лідер.

Візит Зеленського у Вашингтон

Як писав УНІАН, під час спілкування зі ЗМІ на початку зустрічі із Зеленським Трамп виявив інтерес до бойових дронів українського виробництва. Разом з тим він наголосив, що прагне домогтися припинення війни без передачі Україні крилатих ракет "Томагавк".

Натомість Володимир Зеленський зауважив, що Путін явно не готовий сідати за стіл переговорів, тож варто створити умови, за який ці переговори стануть можливими.

Вас також можуть зацікавити новини: