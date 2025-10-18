Президент США Дональд Трамп розповів про підсумки своїх переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.
"Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою і доброзичливою, але я сказав йому, як і настійно рекомендував президенту Путіну, що час припинити вбивства і укласти угоду. Досить пролитої крові, коли межі власності визначаються війною і хоробрістю", - написав він у соцмережі Truth Social.
За його словами, вони "повинні зупинитися там, де перебувають".
"Нехай обидва заявлять про перемогу, нехай історія вирішує! Більше ніяких пострілів, більше ніякої смерті, більше ніяких величезних і непідйомних сум грошей. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей вбиваються щотижня. Досить, повертайтеся з миром додому до своїх родин!" - додав Трамп.
Зустріч Зеленського і Трампа
Раніше Трамп виявив інтерес до бойових дронів українського виробництва, але прагне домогтися припинення війни без надання крилатих ракет "Томагавк".
"Ви ніколи не знаєте, що станеться під час війни і миру. Тому ми будемо говорити про "Томагавки", і ми б воліли, щоб їм не знадобилися "Томагавки". Чесно кажучи, ми воліли б, щоб війна закінчилася", - сказав він.