Він заявив, що зустріч із Зеленським була "цікавою" і "сердечною".

Президент США Дональд Трамп розповів про підсумки своїх переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

"Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою і доброзичливою, але я сказав йому, як і настійно рекомендував президенту Путіну, що час припинити вбивства і укласти угоду. Досить пролитої крові, коли межі власності визначаються війною і хоробрістю", - написав він у соцмережі Truth Social.

За його словами, вони "повинні зупинитися там, де перебувають".

Відео дня

"Нехай обидва заявлять про перемогу, нехай історія вирішує! Більше ніяких пострілів, більше ніякої смерті, більше ніяких величезних і непідйомних сум грошей. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей вбиваються щотижня. Досить, повертайтеся з миром додому до своїх родин!" - додав Трамп.

Зустріч Зеленського і Трампа

Раніше Трамп виявив інтерес до бойових дронів українського виробництва, але прагне домогтися припинення війни без надання крилатих ракет "Томагавк".

"Ви ніколи не знаєте, що станеться під час війни і миру. Тому ми будемо говорити про "Томагавки", і ми б воліли, щоб їм не знадобилися "Томагавки". Чесно кажучи, ми воліли б, щоб війна закінчилася", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: