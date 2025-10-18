За його словами, Україна відстоює позицію, що спочатку треба добитися припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що найскладнішою темою реальних переговорів між Україною і Росією буде питання окупованих територій. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на брифінгу після зустрічі президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

"Звісно, питання територій є дуже чутливим питанням, дуже специфічним і найбільш складним насправді питанням", - відзначив Зеленський.

Водночас, він зауважив, що росіяни мають іншу позицію.

"Вони дійсно хочуть усе окупувати. Але зараз, до будь-якого припинення вогню, вони хочуть укласти угоду про землю, про наші території тощо. Наша позиція така - спочатку ми потребуємо припинення вогню. Тож, ми повинні сісти за стіл і говорити, і щоб зрозуміти, де ми перебуваємо. І я думаю, що це найбільш важливий перший крок. Я думаю, що президент (Трамп) розуміє, що найбільш складним питанням у будь-яких переговорах, у будь-якому форматі переговорів - буде територія. Шкода, але територія України", - наголосив Зеленський.

Також у Зеленського запитали, чи під час переговорів у Білому домі сьогодні з американської сторони лунали пропозиції щодо поступок України у питанні територій. Президент сказав:

"Ми розуміємо російську пропозицію. Ви пам’ятеєте ті обміни територій тощо. Я не впевнений, що Росія змінила її позицію. Я не впевнений. У нас не було жодних зустрічей, щоб зрозуміти позиції двох сторін".

Водночас, глава держави додав, що ніхто не зможе закінчити війну без України. Він повторив, що питання територій є чутливою темою.

"Ви побачите, що це буде дуже складний момент у цих переговорах. Але я впевнений, що у нас будуть переговори", - наголосив Зеленський.

Також у президента України запитали про допис Трампа про те, що Україна і Росія повинні зупинити бойові дії там, де вони зараз відбуваються, і одночасно оголосити про "перемогу" у війні. Він відповів:

"Я погоджуюсь з президентом - обидві сторони мають зупинитись".

Глава держави додав, що Трамп має рацію.

"І він правий, президент правий. Ми повинні зупинитись там, де перебуваємо. Важливо зупинитись там, де ми є, і потім говорити", - відповів Зеленський.

Разом з тим, як додає Зеленський, якщо "один чоловік не хоче" говорити, є інші люди, групи, котрі зустрінуться і обговорять - що робити, як здійснити реальні кроки до справжнього справедливого і тривалого миру. Він додав, що все упирається у позицію Путіна, бо Україна не хотіла цієї війни.

При цьому, президент України запевнив, що відкритий до двосторонньої, тристоронньої зустрічі, або у будь-якому іншому форматі. Але цей формат має наблизити Україну до миру.

Війна в Україні - заяви Трампа

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу перебуває у такому становищі, щоб боротися та відвоювати оригінальні території.

16 жовтня Трамп заявив, що Україна нібито хоче перейти в наступ, і Сполученим Штатами "доведеться ухвалити рішення" з цього приводу.

Як відомо, Україна не визнає окупацію українських територій Росією.

