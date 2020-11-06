За словами спікера, КС не дав парламенту час "виправити ті помилки, які, на думку, Конституційного суду, були зроблені".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков наголошує, що судді Конституційного суду повинні були враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Спікер висловив думку, що будь-яка людина, яка працює на користь держави, повинна, ухвалюючи рішення, виходити з інтересів держави.

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"Є речі, котрі ти робиш, розуміючи наслідки твоїх дій. Це може не бути закріплено в законодавстві, в регламенті, але це є те, чим користуєшся ти як громадянин держави... Судді Конституційного суду повинні були врахувати, чим таке рішення може обернутися для суспільства", - сказав Разумков.

Він також зазначив, що "головною проблемою, яка викликала такий дисбаланс в суспільстві, і викликала такі буревії", є те, що Конституційний суд "не дав час Верховній Раді України виправити ті помилки, які, на думку, Конституційного суду, були зроблені".

Голова ВР також висловив думку, що відбулося порушення регламенту роботи КС, тому що "інформація про те, що таке засідання відбудеться, з'явилася за 12 годин, якщо я не помиляюся, а не за 3 доби, як це необхідно".

Конституційний суд проти антикорупційної реформи

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ. На переконання авторів подання - 51 народного депутата, тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив заборону на узурпацію державної влади. Також, стверджували депутати, указ суперечить положенням Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект №4304, яким пропонується відновити норми е-декларування, які було скасовано Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України" є голова Верховної Ради Дмитро Разумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема, "ЄС", "Голос" і "Слуга народу".

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Автор: Тетяна Поляковська