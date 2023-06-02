Повноцінне виведення російських військ з України є передумовою до закінчення війни.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк радить прем'єр-міністр Угорщини Віктору Орбану зателефонувати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, щоб закликати вивести російські загарбницькі війська з усієї території України.

Як відзначив Подоляк, абсурдна публічна позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вкотре демонстративно ображає цінності Європейського Союзу та міжнародного права загалом.

"Це свідоме приниження Європи та потурання терористичним діям Росії. Це свідоме виправдання агресора і заохочення його до продовження знищення України/Європи…", - наголосив радник керівника ОП.

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"Угорщині саме час усвідомити, що через контрнаступальні дії Україна повертає свої території і своїх людей. Це справедливо і обов’язково. А якщо прем’єр-міністр Угорщини справді хвилюється про втрати – нехай зателефонує своєму "другу Путіну" та попросить, аби російські збройні формування вийшли за межі міжнародно визнаних кордонів України", - наголосив Подоляк.

На переконання радника керівника ОП, після виведення російських військ війну буде закінчено, і більше не буде жодних втрат і смертей.

"Лише повноцінний вивід збройного контингенту і техніки окупанта є передумовою до закінчення війни. Чи хтось чув подібні заклики Орбана до Росії?", - заявив Подоляк.

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook повідомив що, мирні переговори можуть бути можливі лише після повного виведення російських військ із території України.

"Припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, надасть Росії можливість перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Доведено досвідом 2014-2022 років", - наголосив Ніколенко.

При цьому, речник зазначив, що "щоденні російські ракетні атаки та атаки дронами по українських містах доводять, що в Москві не розглядають інших сценаріїв, окрім як продовжувати війну".

"Водночас ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який виступає за мир. Аби полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати нарешті діяти. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність в ЄС", - наголосив дипломат.

Новий скандал з Орбаном - що сказав прем'єр Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову вирішив висловитися щодо російської війни в Україні. Він наполягає на переговорах між Києвом і Москвою до початку контрнаступу ЗСУ.

За його словами, українські військові готують контрнаступ, який "є справою українців", але він, як "людина з півторарічним військовим досвідом", знає, що сторона, яка йде в наступ, зазнає втричі більше втрат.

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