Позачергові засідання можуть ініціювати для розгляду євроінтеграційних законопроектів.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає проведення позачергових засідань парламенту з 19 по 22 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

За його словами, 19 або 21 жовтня може бути "позачергове євроінтеграційне засідання, яке буде стосуватися саміту".

Корнієнко додав, що це буде хорошим сигналом, навіть якщо українська делегація приїде на саміт не з ухваленими і підписаними законами, а із законопроектами ухваленими в першому читанні.

Читайте такожНардеп Анна Скороход знепритомніла в будівлі комітетів Ради, її забрали до лікарні"Це гарний сигнал для партнерів, що ми йдемо нашим курсом євроатлантичної інтеграції", - наголосив він.

Раніше Корнієнко анонсував з’їзд партії "Слуга народу" в середині листопада. Він зазначив, що є необхідність перелаштування роботи усередині фракції у зв’язку з можливими його кадровими "пригодами".

У ЗМІ з’явилась інформація, що Корнієнка можуть обрати першим віце-спікером парламенту з урахуванням відставки Разумкова й обрання головою Ради Руслана Стефанчука.

Корнієнко виділив 7 напрямків, за якими можуть відбутися зміни у роботі Верховної Ради.

Відставка Разумкова і призначення Стефанчука

7 жовтня 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" за таке рішення проголосували 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - "За життя".

Новим головою парламенту 8 жовтня став Руслан Стефанчук, який був першим заступником спікера ВР й представляв у законодавчому органі президента Володимира Зеленського.

Автор: Надя Пришляк