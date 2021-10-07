Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключив внесення змін до Регламенту Верховної Ради.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, якого може бути обрано першим віце-спікером Верховної Ради, виділив 7 напрямків, за якими можна змінити роботу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, як він спільно з першим віце-спікером Русланом Стефанчуком, якого можуть обрати головою ВР, хочуть видозмінювати Регламент парламенту, роботу Апарату ВР та президії.

"Я вже нарахував близько 7 напрямків, за якими можна цією реформою займатися. Це дуже широке поле: від змін до Регламенту, які унеможливлять поправковий спам і переведуть більше фокусу на обговорення, на дебати. Ми бачили висновки Місії Кокса, і ми їх розділяємо, що треба підсилити комітети і більшу частину обговорень перенести в комітети, комітетські дебати проводити", - сказав Корнієнко.

Крім того, він додав, що є питання щодо "графіку роботи" Верховної Ради.

"Є рекомендації тієї ж Місії Кокса, і вони досить логічні: тиждень роботи в комітетах, так званий, - його теж наповнювати пленарними засіданнями", - зазначив він.

Також, зауважив Корнієнко, є питання щодо роботи Апарату Верховної Ради.

"Ми будемо цим займатися серйозно. Це, в першу чергу, реформа всіх процесів, їх діджиталізація, прискорення", - пояснив представник фракції "Слуга народу".

Серед іншого, Корнієнко навів приклад, що необхідно унормувати питання щодо механізму відсторонення головуючого на пленарному засіданні, адже його можна намагатися відсторонювати безліч разів на одному засіданні, що може блокувати роботу на засіданні.

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Планується також покращити комунікативну складову в парламенті, модернізувати телеканал "Рада" та "інвентаризувати" 4 тисячі акредитованих в парламенті представників ЗМІ.

"Ми розуміємо, що багато людей просто отримали допуск в кулуари, ходять, якісь вирішують питання", - нарікає Корнієнко.

Він наголосив, що у парламенті мають працювати професійні журналісти.

Модернізувати також планується прес-центр на третьому поверсі парламенту.

Відставка Разумкова

Сьогодні, 7 жовтня, 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" за таке рішення проголосували 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - "За життя".

На брифінгу після голосування Разумков, з огляду на результати, висловив думку, що між "Слугою народу" і "Батьківщиною" виникла "нова коаліція".

Довідка УНІАН. Пет Кокс – президент Європарламенту у 2002-2004 роках. У 2015-2016 роках очолював Місію ЄП з оцінки діяльності Верховної Ради, рекомендації місії стали основою "дорожньої карти" реформування ВР.

Автор: Таня Поляковська