На відео разом із президентом з'явилися ще двоє інфікованих коронавірусом українських високопосадовців - Руслан Стефанчук та Олексій Резніков.

Президент України Володимир Зеленський записав нове відео з лікарні "Феофанія" в Києві, де перебуває на стаціонарі. У нього кілька днів тому підтвердили зараження коронавірусом, проте, президент запевняє, що має гарне самопочуття.

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"Почуваюся досить добре", - сказав Зеленський про своє самопочуття.

Президент також говорив про карантин вихідного дня, невтручання України у вибори в США, відкриття нових контрольних пунктів в'їзду/виїзду на передовій у Луганській області, програму "Здорова нація".

На відео з'явилися ще двоє інфікованих коронавірусом українських високопосадовців. Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про роботу парламенту в умовах коронакризи та законопроєкти, які плануються до розгляду найближчим часом.

А віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков детально розповів про модернізацію КПВВ, інфраструктурні проєкти на Донбасі та перспективи реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Коронавірус у Зеленського: що відомо

Володимир Зеленський оголосив про те, що заразився коронавірусом, 9 листопада. Спочатку повідомлялося, що він лікується вдома, але вранці 12 листопада з'ясувалося, що президент госпіталізований у "Феофанію".

У лікарні в розпорядженні Зеленського окреме приміщення, обладнане для відеоконференцій, і спецзв'язок. Президент продовжує виконувати свої обов'язки.

Разом із Зеленським у "Феофанії" лікується і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Головлікар "Феофанії" розповів про умови лікування президента Зеленського.

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Автор: Вікторія Гордієнко