Речниця президента також згадала і про стан здоров'я керівника Офісу президента Андрія Єрмак.

Стан хворого на COVID-19 президента України Володимира Зеленського покращується, в нього вже немає кашлю, почувається себе бадьоро і продовжує працювати в онлайн-режимі.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

"Здоров’я президента Володимира Зеленського покращується щодня. Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати. Зокрема, проводить селекторні наради та міжнародні телефонні дзвінки", - заявила вона.

За словами Мендель, цього тижня заплановані події за участі президента в онлайн-режимі.

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Вона зазначила, що одужує також і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми сподіваємося, що вони якнайшвидше візьмуться за роботу у звичайному режимі", - сказала речниця глави держави.

Коронавірус в Україні: новини

9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський і керівник його Офісу Андрій Єрмак захворіли на COVID-19. В обох – легкі симптоми вірусу.

Зеленський майже одразу після отримання позитивного тесту на коронавірус переїхав до лікарні "Феофанія". За словами прес-секретаря президента Юлії Мендель, Зеленського розмістили саме в цьому медзакладі, тому що там кращі умови для проходження самоізоляції.

6 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у лікарні госпіталізують лише хворих з тяжкими симптомами через перевантаження медичної системи.

В Україні за весь час пандемії зареєстровано 570 тис. 153 випадки COVID-19, одужали 259 тис. 79 осіб, померли 10 тис. 112. За минулу добу зафіксовано 12 тис. 496 нових випадків COVID-19.

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Автор: Костянтин Гончаров