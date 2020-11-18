Стан хворого на COVID-19 президента України Володимира Зеленського покращується, в нього вже немає кашлю, почувається себе бадьоро і продовжує працювати в онлайн-режимі.
Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель.
"Здоров’я президента Володимира Зеленського покращується щодня. Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати. Зокрема, проводить селекторні наради та міжнародні телефонні дзвінки", - заявила вона.
За словами Мендель, цього тижня заплановані події за участі президента в онлайн-режимі.
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Вона зазначила, що одужує також і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Ми сподіваємося, що вони якнайшвидше візьмуться за роботу у звичайному режимі", - сказала речниця глави держави.
Коронавірус в Україні: новини
- 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський і керівник його Офісу Андрій Єрмак захворіли на COVID-19. В обох – легкі симптоми вірусу.
- Зеленський майже одразу після отримання позитивного тесту на коронавірус переїхав до лікарні "Феофанія". За словами прес-секретаря президента Юлії Мендель, Зеленського розмістили саме в цьому медзакладі, тому що там кращі умови для проходження самоізоляції.
- 6 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у лікарні госпіталізують лише хворих з тяжкими симптомами через перевантаження медичної системи.
- В Україні за весь час пандемії зареєстровано 570 тис. 153 випадки COVID-19, одужали 259 тис. 79 осіб, померли 10 тис. 112. За минулу добу зафіксовано 12 тис. 496 нових випадків COVID-19.
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