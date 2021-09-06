Також Володимир Зеленський ознайомив конгресменів з безпековою ситуацією на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський закликав конгресменів-республіканців США зберегти санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє прес-служба глави держави, до складу парламентської делегації США увійшли сенатори-республіканці Ліндсі Грем, Джон Баррасcо, Томмі Табервілль, Бен Сесс та член Палати представників США Вільям Тіммонс.

Зокрема, Зеленський подякував членам Конгресу США за чітке розуміння безпекових загроз, які становить реалізація проекту "Північний потік-2".

"Кремль використовував і продовжує використовувати постачання газу як зброю. Санкційний тиск на "Північний потік-2" має бути збережений", – зазначив президент України.

Читайте такожНАТО, "Північний потік-2" та Донбас: Зеленський розповів про "чоловічу розмову" з Байденом (відео)Разом з тим глава держави ознайомив членів Конгресу США з безпековою ситуацією на сході та вздовж українських кордонів. Також під час зустрічі відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, зокрема з Авдіївки, Мар'їнки та Золотого.

Окрім того, сторони обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні та розвитку подій у Білорусі. Президент України відзначив наближення активної фази спільних навчань збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021", які є безпековим викликом для регіону.

Зеленський подякував за підтримку США у започаткуванні діяльності "Кримської платформи". Так, було наголошено, що внаслідок тимчасової російської окупації Криму зруйновано архітектуру безпеки в Чорноморсько-Азовському регіоні, розгорнуто масштабну мілітаризацію півострова, а свобода судноплавства опинилася під загрозою. Глава держави підкреслив важливість підтримки з боку США у подоланні цих викликів, а також у зміцненні співпраці флотів причорноморських держав.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено реалізації євроатлантичних прагнень України.

"Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО", – наголосив Зеленський.

Сенатор Грем високо оцінив взаємодію України зі Сполученими Штатами у контексті останніх подій в Афганістані.

Читайте також США обіцяють не допустити використання Кремлем газу як геополітичної зброї - спільна заява Газопровід "Північний потік-2": що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США запровадили проти підрядників будівництва низку санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газогону припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом Зеленський заявив, що Байден гарантував запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

6 вересня фахівці трубоукладальної баржі "Фортуна" здійснили зварювання останньої труби другої нитки газопроводу "Північний потік 2".

Автор: Віталій Саєнко