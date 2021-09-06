На дно Балтійського моря вже покладено останню трубу газопроводу.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде закінчено найближчими днями.

У Балтійському морі вже здійснено зварювання останньої труби газопроводу. Про це повідомили в прес-службі оператора проекту.

Читайте такожБайден гарантував Зеленському санкції проти "Північного потоку-2", проте є нюанси

"6 вересня фахівці трубоукладальної баржі "Фортуна" здійснили зварювання останньої труби другої нитки газопроводу "Північний потік 2", після чого труба під номером 200 858 буде занурена на дно Балтійського моря в німецьких водах", - сказано в повідомленні.

Як зазначає компанія, далі відбудуться пусконалагоджувальні роботи по другій нитці для введення трубопроводу в експлуатацію до кінця 2021 року.

Інформацію про завершення будівництва газопроводу також підтвердив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє "Інтерфакс".

"Він добудований буде через кілька днів, працювати почне", - сказав Лавров.

Глава австрійської нафтогазової компанії OMV Райнер Зеле висловив упевненість, що перші поставки газу по російському трубопроводу почнуться вже цього року. Однак, зазначив топ-менеджер, терміни початку поставок будуть залежати від часу завершення сертифікації об'єкта, повідомляє ТАСС.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу припинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його самостійно.

Автор: Олена Коваленко