Глава МЗС зазначив, що тема безпеки була ключовою під час зустрічі двох президентів.

Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден предметно обговорили ризики від запуску газопроводу "Північний потік-2", через який Росія постачатиме газ до Європи в обхід України.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час відеовключення з Сан-Франциско. (Відео оприлюднено в Facebook).

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"Знаю, що багато хто з вас цікавиться "Північним потоком". Можу сказати тільки одне: дуже предметна розмова по "Північному потоку-2" і по тих ризиках, які несе відсутність рішучості і жорсткості щодо Росії з боку наших партнерів", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що тема безпеки була ключовою під час зустрічі двох президентів.

"За графіком, зустріч мала тривати одну годину. Це включаючи тет-а-тет. Затягнувся тет-а-тет і затягнулася дуже сильно сама зустріч. Ми говорили 2 години 10 хвилин", - сказав Кулеба.

Зокрема, Байден і Зеленський провели чітку розмову про безпеку України.

"У цій темі обговорювалося НАТО, була безпека Чорного моря, було зміцнення обороноздатності України та був "Північний потік-2", тому що Ви знаєте, що для України" Північний потік-2" - це перш за все питання безпеки, а не економіки", - сказав глава МЗС.

Окремо Кулеба нагадав, що США виділяють 60 мільйонів доларів на протитанкові ракетні системи "Джавелін" та інше військове обладнання для України "вже до кінця року".

Переговори Зеленського і Байдена: що необхідно знати

Переговори Зеленського і Байдена відбулися 1 вересня у Вашингтоні.

За їх результатами було оприлюднено спільну заяву про стратегічне партнерство України та США, в якій, серед іншого, зазначалося, що Україна і Сполучені Штати продовжують виступати проти "Північного потоку-2", який вважається загрозою для європейської енергетичної безпеки.

США обіцяють не допустити використання Кремлем газу в якості геополітичної зброї. Уряди України та США підтримують зусилля по збільшенню потужностей для поставок газу в Україну з диверсифікованих джерел.

Автор: Віталій Саєнко