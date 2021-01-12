Головною причиною звільнення генерала Збройних сил Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони є його нелояльне ставлення до влади.
Про це заявив позаштатний радник голови Офісу президента, спікер української делегації на мінських перемовинах Олексій Арестович, пише "Апостроф".
Звільнення Кривоноса, каже Арестович, не було несподіваним і йому передувала низка подій.
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"Секретар РНБО Олексій Данілов за кілька місяців до цього підготував подання про звільнення Кривоноса, але йому давали шанс. Коли людина працює в державному органі і критикує президента, це неділова поведінка, це неетично", - зазначив Арестович.
Він додав, що Кривоноса усунули з групи, яка займалася розробкою закону "Про територіальну оборону" ще рік тому - у грудні 2019 року.
"Весь цей час, як кажуть представники РНБО, він поводився дуже нелояльно, він не з'являвся на роботу. А місяць перебування на посаді Кривоноса коштувало українському народу 200 тисяч гривень", - зауважив Арестович.
Кривоноса звільнили з РНБО: що сталося
- Сергій Кривонос - генерал Збройних сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.
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- 29 грудня Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
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