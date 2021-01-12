Наприкінці 2020 року Кривоноса звільнили з посади заступника секретаря РНБО. Його туди призначав колишній президент Порошенко.

Головною причиною звільнення генерала Збройних сил Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони є його нелояльне ставлення до влади.

Про це заявив позаштатний радник голови Офісу президента, спікер української делегації на мінських перемовинах Олексій Арестович, пише "Апостроф".

Звільнення Кривоноса, каже Арестович, не було несподіваним і йому передувала низка подій.

Читайте також"Забороняють воювати": звільнений Зеленським генерал Кривонос розповів, як у ЗСУ оцінюють перемир'я на Донбасі

"Секретар РНБО Олексій Данілов за кілька місяців до цього підготував подання про звільнення Кривоноса, але йому давали шанс. Коли людина працює в державному органі і критикує президента, це неділова поведінка, це неетично", - зазначив Арестович.

Він додав, що Кривоноса усунули з групи, яка займалася розробкою закону "Про територіальну оборону" ще рік тому - у грудні 2019 року.

"Весь цей час, як кажуть представники РНБО, він поводився дуже нелояльно, він не з'являвся на роботу. А місяць перебування на посаді Кривоноса коштувало українському народу 200 тисяч гривень", - зауважив Арестович.

Кривоноса звільнили з РНБО: що сталося

Сергій Кривонос - генерал Збройних сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.

У 2019 балотувався в президенти України. Але заявив про зняття своєї кандидатури на користь тодішнього президента Петра Порошенка

12 березня 2019 року Порошенко призначив Кривоноса заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

29 грудня Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован