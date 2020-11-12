Президент запевняє, що весь процес буде максимально прозорим із залученням всього суспільства.

Перші результати роботи Комісії з правової реформи, зокрема, щодо перезавантаження Конституційного суду України будуть представлені вже за тиждень.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні з лікарні «Феофанія», опублікованому на його сторінці у Facebook.

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Він зазначив, що говоритиме «про 11 людей, багатоходівки, афери, авантюри».

«Ні, це 11 друзів Оушена. Це рімейк, створений за підтримки КСУ - 11 друзів Тупицького (йдеться про голову Конституційного суду України – УНІАН). Актори не гірші голівудських зірок, я вважаю, принаймні. Судячи з майна пана Тупицького та його родини, він не поступається талантом Джорджу Клуні або Бредду Піту», - сказав Зеленський.

«Якщо без жартів, то 11 суддів КСУ дійсно своїми рішеннями могли скасувати важливі реформи і залишити Україну без важливої фінансової підтримки», пояснив президент.

Зеленський наголосив, що українському суспільству та країні такі «сюжетні повороти точно не потрібні». Глава держави заявив, що суддям КСУ «нічого не вдасться - поки ми загасили пожежу, але сірники залишились в руках шкідників у мантіях».

Президент нагадав, що вчора відбулося засідання Комісії з правової реформи за участю представників парламенту, уряду, правоохоронних органів та послів країн міжнародних партнерів.

«Всі ми працюємо над комплексними рішеннями для відновлення довіри до всієї судової системи загалом та перезапуску КСУ, зокрема», - сказав Зеленський.

При цьому він додав, що треба вирішувати проблему системно, щоб «у продюсерів цього кіно не було можливості зробити із ситуації багатосерійну мильну оперу».

Зеленський наголосив, що перші результати роботи Комісії з правової реформи будуть представлені уже за тиждень. Він запевнив, що весь процес буде максимально прозорим із залученням всього суспільства. Він зазначив, що сьогодні, згідно з деякими дослідженнями, рівень довіри українців до суду «лише трішки кращий, ніж рівень їхньої довіри до каналу «Russia Today» (RT).

«Це треба змінювати, особливо коли ми говоримо про суддів Конституційного суду, які щомісяця отримують зарплату 14 тис. доларів кожен - це більше, ніж зарплата за рік у більшості громадян України, і до речі, президента України також», - додав Зеленський.

Конституційна криза в Україні

11 листопада під час засідання оновленої Комісії з питань правової реформи Зеленський запропонував провести аудит та оцінку ефективності вже здійснених раніше реформ в Україні.

Крім того, президент поставив завдання напрацювати конкретні шляхи для виходу з нинішньої конституційної кризи, а також для відновлення довіри суспільства до судової влади.

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

За оцінкою президента Зеленського, рішенням Конституційного суду від 27 жовтня щодо електронного декларування фактично було «обнулено» всю систему боротьби з корупцією в Україні.

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Автор: Надя Пришляк