Судді не вимагали від НАЗК закривати Єдиний реєстр е-декларацій, каже Мойсик.

Суддя Конституційного суду Володимир Мойсик вважає законопроект спікера Ради Дмитра Разумкова, що дозволить відновити права НАЗК, компромісом.

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.

Конституційний суд, каже Мойсик, готовий роз’яснити незрозумілі нюанси у рішенні. Він вважає, що навіть якщо конфлікт станеться, треба шукати шляхи його вирішення.

Водночас скандал навколо скасування суддями низки антикорупційних норм, він вважає, «розігріли».

«Ситуацію треба пом’якшити. Суспільству треба розповісти, що ніякі ми не злочинці. Ці «злочинці», якими нас називають, скасували мовний закон Колісніченка-Ківалова, скасували закон Януковича про референдум, не дали скасувати люстрацію і таке інше. Що ще суспільство може хотіти від цього суду? Цю всю ситуацію зараз просто «розігріли», – стверджує Мойсик.

Також він додав, що судді не вимагали від НАЗК закривати Єдиний реєстр е-декларацій.

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Законопроект про відновлення е-декларування, скасованого КСУ

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, які були скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України" (реєстраційний номер 4304) є голова Верховної Ради Дмитро Разумков та члени різних фракцій парламенту, зокрема, "ЄС", "Голос" та "Слуга народу".

В пояснювальній записці до документа сказано, що 27 жовтня Конституційним судом України ухвалено рішення № 13-р/2020, яким визнано неконституційними низку норм законодавства, яке стосується електронного декларування. У зв’язку з цим рішенням виникли суттєві законодавчі прогалини, зокрема, в частині регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції та функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

"Такий стан антикорупційного законодавства не сприяє забезпеченню виконання Україною міжнародно-правових зобов’язань у сфері запобігання корупції", - йдеться в записці.

Законопроектом передбачається внесення змін до закону "Про запобіганні корупції", якими пропонується відновити права НАЗК, зокрема, надати право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їхніх посадових осіб, громадян та їхніх об’єднань інформацію, у тому числі, з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань; мати безпосередній автоматизований доступ до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі, тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі, урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; вести облік та оприлюднення декларацій; здійснювати їх контроль та перевірку; здійснювати моніторинг способу життя відносно суб’єктів на яких поширюється дія закону №1700.

При цьому, автори законопроекту пропонують доручити уряду розробити законопроект щодо особливостей правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності, враховуючи правову позицію КСУ.

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Автор: УНІАН