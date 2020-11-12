29 жовтня народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин направив до Офісу генпрокурора заяву про імовірну злочинну змову суддів Конституційного суду з метою захоплення влади. За його заявою слідчі відкрили кримінальні справи щодо втручання у діяльність державного діяча з використанням службового становища і про захоплення державної влади.

Слідчі Державного бюро розслідувань розслідують два провадження стосовно резонансного рішення Конституційного суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин заявив журналістам після допиту у ДБР.

"Сьогодні мене допитали як заявника і як свідка у справі стосовно оцінки дій суддів Конституційного суду. Слідчий ДБР мені повідомив, що розслідується два провадження. Перше за ст. 344 – втручання у діяльність державного діяча з використанням службового становища і друга – ст. 109 - захоплення державної влади. Саме за цією статтею я подав заяву про злочин. Зараз є клопотання про об'єднання цих справ в одну, щоб слідчі дії проходили паралельно", - сказав Юрчишин.

Читайте такожСоціологи визначили лідерів парламентського рейтингу: до нової Ради могли б потрапити чотири партії

Депутат додав, що попросив слідчих долучити до справи щодо суддів Конституційного суду матеріали провадження проти суддів Окружного адмінсуду Києва, тому що вважає, що у тих матеріалах є «підтвердження злочинних дій суддів КС».

Також Юрчишин повідомив, що подав клопотання про допити секретаря РНБО Олексія Данілова та секретаря Офісу президента Андрія Єрмака стосовно російського впливу на Конституційний суд.

Разом з тим депутат зазначив, що слідчий запитував його стосовно порушення регламенту Конституційного суду суддями КС.

"Я порадив слідчому по цьому питанню звернутися до представників Верховної Ради та президента у КС пані Совгирі та пана Веніславського, оскільки вони були безпосередніми учасниками процесу", - сказав він.

Крім того, за словами Юрчишина, він пояснив слідчому, що КС вийшов за межі своїх повноважень, оскільки протлумачив не лише ті положення законів, про які його запитували, а також пояснив, що рішення КС щодо е-декларування є необгрунтованим, що доводиться окремими думками суддів КС Сергія Головатого та Василя Лемака.

Депутат додав, що звернув увагу слідчого і на заяву НАЗК щодо блокування через рішення КС призначення на посади осіб, обраних на місцевих виборах. Оскільки агентство не може здійснити спецперевірки щодо цих осіб.

Крім того, Юрчишин додав, що КС втрутився в діяльність Верховної Ради, оскільки лише вона встановлює ступінь відповідальності за недостовірне декларування.

«Слідчий мені повідомив, що створено слідчу групу, яка зараз збирає дані, допитує свідків, перевіряє їхні свідчення, а справу розслідує департамент, який розслідує також майданівські справи», - сказав депутат.

Скандальне рішення КСУ: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Як заявив президент Володимир Зеленський, рішенням Конституційного суду від 27 жовтня щодо електронного декларування фактично було «обнулено» всю систему боротьби з корупцією в Україні.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

29 жовтня Юрчишин направив до Офісу генпрокурора заяву про імовірну злочинну змову суддів Конституційного суду з метою захоплення влади.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк