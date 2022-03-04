Кулеба попередив, що настане момент, коли країни НАТО будуть готові забезпечити Україну всім, щоб тільки зупинити РФ від нападу на всю Європу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія намагається зруйнувати Україну такою ж тактикою, як вона зруйнувала Сирію, однак цього не можна допустити.

Про це йдеться в заяві Кулеби до країн НАТО, яка опинилася в розпорядженні Української правди.

"Наша держава готова воювати, ми продовжуємо боротися проти російської навали, але ми потребуємо негайної допомоги у відбитті російських атак у повітрі. Якщо ви цього не зробите, вам доведеться розділити відповідальність за життя і страждання цивільного населення України, яке гине від ракетних обстрілів російських літаків", - йдеться в заяві українського міністра.

Кулеба в черговий раз закликав НАТО вжити термінових заходів щодо закриття українського неба від нападів Росії в повітрі, а також попросив передати Україні бойові літаки, за допомогою яких Повітряні сили Збройних сил України зможуть ефективно протидіяти російській військовій авіації.

"Війна Путіна проти України розвивається таким чином, що настане момент, коли країни НАТО будуть готові забезпечити Україну буквально всім, щоб зупинити Росію від нападу на всю Європу і перетворення життя європейських країн в жах. Я хочу вірити, що ви почнете діяти рішуче, поки не пізно", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі проходить позачергова зустріч країн НАТО.

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