За словами Дмитра Кулеби, в рамках нової політики України щодо країн Африки збільшується увага до цього регіону.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба готується до першого турне до країн Африки.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, зовнішня політика України велику частину уваги приділяє Європейській і Євроатлантичній проблематиці, але насправді інтереси України знаходяться в усьому світі - і в Азії, і в Африці, і в Латинській Америці.

Він зазначив, що в рамках нової політики України щодо країн Африки, президент запровадив посаду спеціального представника з питань Близького Сходу та Африки, що означає збільшення уваги до цього регіону.

"Президент проводить телефонні розмови з африканськими лідерами. Ми пожвавлюємо міжпарламентську дипломатію. Ми серйозно взялися за цей напрямок. Готується моє турне, перше в історії української незалежності турне міністра закордонних справ до країн Африки. Ми мислимо на крок вперед, тому також підбираємося до відновлення по суті відносин із країнами Латинської Америки", - сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ розповів про подробиці свого турне до країн Африки.

"Буде від чотирьох до п'яти країн. Я дуже ретельно готуюся... Це будуть виключно країни Субсахарської Африки, тобто не країни Північної Африки, арабські, а ми поїдемо до Центральної Африки", - сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, Єгипет розірвав контракт на постачання українського зерна після візиту Лаврова.