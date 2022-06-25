За словами голови МЗС, Москві не байдуже те, що Україна рухається в Європу, і вона "залюбки хотіла б зупинити цей процес", але цієї можливості у неї немає.

Попри награну байдужість, керівництво Росії дуже незадоволене отриманням Україною статусу кандидата в члени Європейського союзу.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулебазаявив в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що російські пропагандисти роками намагалися переконати Україну, що вона не потрібна Європі, тому має розвернутися у бік Росії.

"Їхня кволість в реакціях є награною. Москву бісить той факт, що Україна буде членом Європейського Союзу. Згадайте, 30 років нас годували російським наративом про то, що Україна нікому не потрібна, ніхто її не чекає в Європі, що ми повинні про це забути і розвернутися до Росії. І ось 30 років цієї роботи – просто в смітник. Тому що Україна іде в Європейський Союз і це підтверждено тепер, нарешті, і з боку самого Європейського Союзу", – сказав Кулеба.

Він додав, що Москві не байдуже і вона "залюбки хотіла б зупинити цей процес", але цієї можливості у неї немає.

"Ті заяви Лаврова - це прояв роздратування. Але завжди, коли є країна, яка стає агресором, проти неї формується коаліція, яка хоче поставити її на місце. Тому тут немає ніякої проблеми в тому, що тут формується коаліція. Але коаліція ця - проти держави, яка є агресором і злочинцем", - сказав голова МЗС України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре відзначився скандальною та неаргументованою заявою щодо НАТО та Європейського Союзу.

Цього разу він звинуватив військовий та політичний блоки у підготовці до війни з РФ.

Статус кандидата в ЄС

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

У четвер, 23 червня, Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Цей статус отримала також Молдова.

Тим часом у Кабміні пояснили, що дає статус кандидата в ЄС для України. Зокрема, він офіційно запускає процес набуття Україною членства в Євросоюзі, відкриває для України участь у програмах та ініціативах Євросоюзу. Також він започаткує умови для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як в інших країнах ЄС, та інше.

Вас також можуть зацікавити новини: