ЄС фактично продемонстрував, що саме він продовжує визначати правила гри на європейському континенті.

Росія нав'язує наратив про втому від України в Євросоюзі, щоб підкреслити нашу меншовартість. Насправді ж ніякої втоми в Європі немає, і надання Україні статусу кандидата в ЄС це підтверджує.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

"Ну, яка ж втома від України?! Та тут суцільне свято від України! Подивіться, голова Євроради твітить – вітає, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії представляла висновок щодо України в жовто-блакитному костюмі. Та немає ніякої втоми від України, забудьте взагалі цей термін. Я завжди казав до цього, зараз і казатиму завжди: ніколи не було ніякої втоми від України, немає і не буде. Це російський наратив, нав'язаний нам, для того, щоб підкреслювати нашу меншовартість про те, що від нас хтось десь втомився", - пояснив Кулеба.

Голова МЗС зазначив, що ЄС фактично продемонстрував, що саме він продовжує визначати правила гри на європейському континенті, а не Росія, Китай чи хто небудь ще.

"ЄС - це рушійна сила європейського континенту. Сьогодні вони навпаки відчули всю силу, енергію, здатність ухвалювати історичні рішення... Щодо України, Молдови, питань надзвичайної складності, вони досягнули консенсусу. Це вселяє в них віру в свою здатність рухати Європу вперед. Сьогодні Європа стала сильнішою", - сказав Кулеба.

Статус кандидата в ЄС

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

У четвер, 23 червня, Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Цей статус отримала також Молдова.

Тим часом у Кабміні пояснили, що дає статус кандидата в ЄС для України. Зокрема, він офіційно запускає процес набуття Україною членства в Євросоюзі, відкриває для України участь у програмах та ініціативах Євросоюзу. Також він започаткує умови для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як в інших країнах ЄС, та інше.

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