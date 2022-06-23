Українська влада вже активно працює над подальшим реформуванням держави, попри війну, зазначили в уряді.

Статус кандидата офіційно запускає процес набуття Україною членства в Євросоюзі.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, йдеться на сайті Кабміну.

"Ми вітаємо це історичне рішення Євросоюзу, яке фактично означає, що велика родина країн Європейського Союзу бачать Україну членом ЄС. В ці важкі часи ЄС почув народ України та чітко заявив, що наша держава належить до Європи, ми маємо спільне потужне майбутнє. Статус кандидата офіційно запускає процес набуття Україною членства в ЄС. Ми вже активно працюємо над подальшими кроками та реформуванням країни, попри війну (з Росією - Ред.), аби не втрачати темпи нашої інтеграції", - заявила вона.

Стефанішина зазначила, що подальша підготовка до членства передбачатиме завершення всеохопної трансформації всіх сфер, що створюватиме умови, коли країна житиме за принципами Євросоюзу та його законами, які спрямовані на захист кожного громадянина та бізнесу. Це започаткує умови для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як в інших країнах ЄС. У цьому Україну постійно підтримуватиме Єврокомісія, надаючи необхідну консультаційну та іншу допомогу.

Окрім того, за її словами, статус кандидата відкриває можливості отримання фінансової допомоги у трансформації суспільства, правової системи та економіки на шляху до членства в ЄС, а також триматиме євроінтеграційні реформи країни у пріоритеті.

Так, Україні буде доступна фінансова допомога для країн, які готуються для вступу до ЄС (Інструмент передвступної допомоги, IPA). Така допомога може надаватись через гранти, інвестиції або як технічна допомога.

Кандидатство також відкриває для України участь у програмах та ініціативах Євросоюзу.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Сьогодні, 23 червня, Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

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