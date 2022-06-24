Міністр закордонних справ Російської Федерації вкотре відзначився скандальною та неаргументованою заявою щодо НАТО та Європейського Союзу. Цього разу він звинуватив військовий та політичний блоки у підготовці до війни з РФ.
Відповідну заяву Лавров зробив під час візиту в Азербайджан, інформує пропагандистське "РИА Новости".
На тлі надання Україні статусу кандидата у члени ЄС Лавров заявив, що Євросоюз та НАТО створюю коаліцію для ведення війни з Росією.
"Схоже, що Євросоюз та НАТО збирають коаліцію для війни з Росією", - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, на четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія "не нападала на Україну".
6 червня Лавров був вкрай обурений тим, що Україна отримала далекобійну зброю.
6 червня літак з Лавровим не пустили до Сербії – у відповідь на це Росія знову почала лякати світ ядерною зброєю.
8 червня стало відомо про те, що в Росії хочуть скасувати постанову про незалежності Литви та називають її незаконною.
8 червня Лавров нахамив журналісту у відповідь на питання про вкрадене в Україні зерно.
10 червня Росія звинуватила Польщу в окупації України.
16 червня глава МЗС РФ Сергій Лавров не зміг пояснити, навіщо Росія краде українське зерно.
16 червня в Foreign Policy з'явився матеріал, присвячений тому, що Путін сам звів нанівець кількісну перевагу військ РФ в Україні.
6 червня Лавров був вкрай обурений тим, що Україна отримала далекобійну зброю.
6 червня літак з Лавровим не пустили до Сербії – у відповідь на це Росія знову почала лякати світ ядерною зброєю.
8 червня стало відомо про те, що в Росії хочуть скасувати постанову про незалежності Литви та називають її незаконною.
8 червня Лавров нахамив журналісту у відповідь на питання про вкрадене в Україні зерно.
10 червня Росія звинуватила Польщу в окупації України.
16 червня глава МЗС РФ Сергій Лавров не зміг пояснити, навіщо Росія краде українське зерно.
16 червня в Foreign Policy з'явився матеріал, присвячений тому, що Путін сам звів нанівець кількісну перевагу військ РФ в Україні.