Водночас російський міністр не надав жодної аргументації.

Міністр закордонних справ Російської Федерації вкотре відзначився скандальною та неаргументованою заявою щодо НАТО та Європейського Союзу. Цього разу він звинуватив військовий та політичний блоки у підготовці до війни з РФ.

Відповідну заяву Лавров зробив під час візиту в Азербайджан, інформує пропагандистське "РИА Новости".

На тлі надання Україні статусу кандидата у члени ЄС Лавров заявив, що Євросоюз та НАТО створюю коаліцію для ведення війни з Росією.

"Схоже, що Євросоюз та НАТО збирають коаліцію для війни з Росією", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, на четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія "не нападала на Україну".

6 червня Лавров був вкрай обурений тим, що Україна отримала далекобійну зброю.

6 червня літак з Лавровим не пустили до Сербії – у відповідь на це Росія знову почала лякати світ ядерною зброєю.

8 червня стало відомо про те, що в Росії хочуть скасувати постанову про незалежності Литви та називають її незаконною.

8 червня Лавров нахамив журналісту у відповідь на питання про вкрадене в Україні зерно.

10 червня Росія звинуватила Польщу в окупації України.

16 червня глава МЗС РФ Сергій Лавров не зміг пояснити, навіщо Росія краде українське зерно.

16 червня в Foreign Policy з'явився матеріал, присвячений тому, що Путін сам звів нанівець кількісну перевагу військ РФ в Україні.

6 червня Лавров був вкрай обурений тим, що Україна отримала далекобійну зброю.

6 червня літак з Лавровим не пустили до Сербії – у відповідь на це Росія знову почала лякати світ ядерною зброєю.

8 червня стало відомо про те, що в Росії хочуть скасувати постанову про незалежності Литви та називають її незаконною.

8 червня Лавров нахамив журналісту у відповідь на питання про вкрадене в Україні зерно.

10 червня Росія звинуватила Польщу в окупації України.

16 червня глава МЗС РФ Сергій Лавров не зміг пояснити, навіщо Росія краде українське зерно.

16 червня в Foreign Policy з'явився матеріал, присвячений тому, що Путін сам звів нанівець кількісну перевагу військ РФ в Україні.

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