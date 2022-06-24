Лавров заявив, що НАТО та ЄС готуються до війни з Росією / фото ua.depositphotos.com

Міністр закордонних справ Російської Федерації вкотре відзначився скандальною та неаргументованою заявою щодо НАТО та Європейського Союзу. Цього разу він звинуватив військовий та політичний блоки у підготовці до війни з РФ.

Відповідну заяву Лавров зробив під час візиту в Азербайджан, інформує пропагандистське "РИА Новости".

На тлі надання Україні статусу кандидата у члени ЄС Лавров заявив, що Євросоюз та НАТО створюю коаліцію для ведення війни з Росією.

"Схоже, що Євросоюз та НАТО збирають коаліцію для війни з Росією", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, на четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія "не нападала на Україну". 

6 червня Лавров був вкрай обурений тим, що Україна отримала далекобійну зброю.

6 червня літак з Лавровим не пустили до Сербії – у відповідь на це Росія знову почала лякати світ ядерною зброєю.

8 червня стало відомо про те, що в Росії хочуть скасувати постанову про незалежності Литви та називають її незаконною.

8 червня Лавров нахамив журналісту у відповідь на питання про вкрадене в Україні зерно.

10 червня Росія звинуватила Польщу в окупації України.

16 червня глава МЗС РФ Сергій Лавров не зміг пояснити, навіщо Росія краде українське зерно.

16 червня в Foreign Policy з'явився матеріал, присвячений тому, що Путін сам звів нанівець кількісну перевагу військ РФ в Україні.

6 червня Лавров був вкрай обурений тим, що Україна отримала далекобійну зброю.

6 червня літак з Лавровим не пустили до Сербії – у відповідь на це Росія знову почала лякати світ ядерною зброєю.

8 червня стало відомо про те, що в Росії хочуть скасувати постанову про незалежності Литви та називають її незаконною.

8 червня Лавров нахамив журналісту у відповідь на питання про вкрадене в Україні зерно.

10 червня Росія звинуватила Польщу в окупації України.

16 червня глава МЗС РФ Сергій Лавров не зміг пояснити, навіщо Росія краде українське зерно.

16 червня в Foreign Policy з'явився матеріал, присвячений тому, що Путін сам звів нанівець кількісну перевагу військ РФ в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: