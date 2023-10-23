Навіть серед тих, хто вважає, що Росія має значні ресурси для тривалої війни 73% проти компромісів.

Хоч з початку року в Україні зросла кількість тих, хто вважає, що Росія має багато ресурсів для багаторічної війни, але й з них 73 % таких респондентів проти територіальних поступок з боку України.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 29 вересня - 9 жовтня 2023 року. В КМІС зазначають, що один з пропагандистських наративів ворога – воювати з Росією безперспективно, оскільки Росія володіє "практично необмеженими ресурсами", як гроші, люди, зброя.

Тому у лютому КМІС вперше запитав у респондентів, з якою точкою зору вони згодні більшою мірою – що Росія дійсно має значний запас ресурсів, може тривалий час виснажувати Україну і в результаті Україна не зможе завершити війну на прийнятних умовах чи що Росія насправді вичерпує свої ресурси, а Україна разом з підтримкою світу зможе завершити війну на прийнятних умовах.

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За даними опитування у вересні-жовтні 2023 року в порівнянні з лютим 2023 року зросла з 22% до 49% кількість респондентів, які вірять, що Росія все одно зберігає значний запас ресурсів і може ще багато років вести війну проти України. Натомість з 67% до 43% зменшилася частка тих, хто, навпаки, вважає, що Росія вичерпує свої ресурси і в осяжному майбутньому війна може завершитися на прийнятний для України умовах.

Лише на Заході України більшість мешканців (57%) вважають, що Росія вичерпує свої ресурси, хоча 37% вважають, що країна - окупант має значний запас ресурсів для тривалої війни проти України. В інших регіонах переважає вже думка про значний запас ресурсів Росії, особливо це стосується Півдня і Сходу України, де так вважає більшість населення – відповідно, 58% і 67% (водночас 32% і 26% вважають, що вичерпує свої ресурси).

За даними опитування серед тих, хто вірить у значні російські ресурси, більше тих, хто готовий до територіальних поступок – 21% проти 7% серед тих, хто вважає, що Росія вичерпує свої ресурси.

Навіть серед тих, хто вважає, що Росія має значні ресурси для тривалої війни, переважна більшість (73%) виступають проти жодних територіальних компромісів. А серед тих, хто вважає, що може Росія вичерпує свої ресурси проти територіальних поступок 89% опитаних,

Серед мешканців Півдня/Сходу, які вірять у значні ресурси Росії, 29% готові на територіальні поступки і водночас 66% – проти таких поступок (серед мешканців Заходу/Центру, які вірять у значні ресурси Росії, 15% підтримують поступки, а 78% виступають проти них).

Як відомо, упродовж 29 вересня - 9 жовтня 2023 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 1010 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Опитування під час війни

Опитування про майбутнє України в НАТО і ЄС показало, що респонденти визначились з пріоритетом.

За даними опитування, проведеного КМІС упродовж 29 вересня - 9 жовтня 2023 року, хоча абсолютна більшість українців підтримують вступ і в ЄС, і в НАТО, проте більш пріоритетним суспільство обирає НАТО - таку відповідь надали 54% респондентів. Віддають перевагу членству в ЄС - 24%. Решта - не змогли взагалі відповісти на це питання.

У серпні 2023 року соціологи дізналися чи готові українці "прогнутися" під РФ заради миру. Понад 40% громадян вважають, що Україна має продовжувати воювати, навіть якщо ворог посилить ракетні удари по наших містах, зазначили соціологи.

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