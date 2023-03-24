Зокрема, йдеться про злочин агресії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що підозрюваного у скоєнні воєнних злочинів президента Російської Федерації Володимира Путіна треба засудити за те, що називають "матір'ю усіх злочинів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час спілкування з журналістом Вадимом Карп'яком в Instagram. Глава МЗС розповів про відмінність між Міжнародним кримінальним судом і майбутнім спеціальним Трибуналом, який буде створено з метою покарання за злочин агресії.

"МКС може засудити все, окрім злочину агресії. Тому нам потрібен Трибунал щодо злочину агресії. Мало засудити Путіна за те, що він стоїть за викраденням дітей, за вбивством військовополонених, за руйнуванням артилерією та ракетами цивільної інфраструктури, за розстрілом і катуванням цивільних та військових. Потрібно засудити Путіна за те, що називають "матір'ю усіх злочинів", а "матір'ю усіх злочинів" - є злочин агресії", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що з низки причин МКС цього зробити не зможе за жодних обставин.

"Тому, коли кажуть: спецтрибунал, щоб засудити Путіна за воєнні злочини - це неправильно. Це спецтрибунал, щоб засудити за один злочин - злочин агресії. Але не тільки Путіна, а всіх, хто брав участь в ухваленні цього рішення", - підкреслив Кулеба.

При цьому, він не зовсім погодився з твердженням, що йдеться про "Нюрнберг-2".

"Якби це був "Нюрнберг-2", то звісно, усе було б швидше. Але ж, ми діємо в умовах верховенства права, і не переможці судять переможеного, а міжнародна коаліція створює в рамках наявної правової бази спецтрибунал", - сказав Кулеба.

Міністр зауважив, що у цьому процесі постає багато юридичних питань, і зокрема щодо імунітету Путіна як глави держави.

"У випадку Міжнародного кримінального суду - цей імунітет не може бути застосований. А у випадку спецтрибуналу - як може, так і не може", - зазначив Кулеба.

Ордер на арешт Путіна

Як повідомляв УНІАН, 17 березня друга палата досудового розгляду Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженого при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Це означає, що вони можуть бути заарештовані на території всіх країн, які ратифікували Римський статут.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Росія поводиться з дітьми як з військовими трофеями, а саме звинувачення "носить як почесний знак".

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