Росія опинилася в тотальній ізоляції, небаченій з часів Кримської війни позаминулого століття.

Після нападу на Україну Росія опинилася в максимальній міжнародній ізоляції за останні 150 років. Про це заявив екс-президент РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю "Радіо маяк".

За його словами, сьогодні Росія опинилася "в унікальній ситуації", яку можна порівняти хіба що з 1920-1930-ми роками, коли СРСР перебував у повній міжнародній ізоляції.

"Коли був царський режим, імперія, у нас були союзники, вони змінювалися — Німеччина, Франція, неважливо, то Антанта, то не Антанта, — але ми не були самотні. А ось зараз вперше, ну у всякому разі років за 150, ми на самоті", — сказав Медведєв.

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Слід зазначити, що Росія є членом ОДКБ - свого кишенькового "аналога НАТО", куди також входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Таджикистан і Кригізія. З них тільки Білорусь погодилася допомогти в нападі на Україну. Але Медведєв, вочевидь, або не вважає її повноцінним союзником, або не розглядає як самостійну державу.

Скандальні заяви Медведєва

Вторгнення в Україну – головна, але не єдина причина, чому Росія перетворилася на країну-ізгоя. Повні ненависті і погроз висловлювання самого Медведєва теж внесли певний вклад в цю ситуацію.

Буквально сьогодні екс-президент Росії пригрозив розв'язати ядерну війну, якщо ЗСУ спробують відновити контроль над міжнародно визнаною територією України в Криму

А днем раніше Медведєв анонсував ракетний "приліт" по Бундестагу і офісу канцлера Шольца. Ця істерика почалася у Медведєва через обіцянку Німеччини виконати свої зобов'язання перед Міжнародним кримінальним судом і заарештувати Володимира Путіна.

Зрозуміло, Медведєв не зміг втриматися від того, щоб не пригрозити ракетним ударом і безпосередньо по Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.

"Цілком можна уявити точкове застосування гіперзвукового "оніксу" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду", – заявив він.

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