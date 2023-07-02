Глава МЗС України дорікнув угорському політику.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував останні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він дорікнув політика в політичній спорідненості з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

"Я вже втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи", - заявив український дипломат в інтерв'ю виданню BILD.

За його словами, він не бачить в Орбані союзника Путіна, але "політичне розуміння ситуації дуже схоже в офісі угорського президента, прем'єр-міністра і в Кремлі".

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"Я сподіваюся, що він все ще є союзником інших членів НАТО і ЄС", - зазначив Кулеба.

При цьому він вказав, що Будапешт "відчайдушно бореться за кошти ЄС, щоб зберегти свою макрофінансову стабільність і уникнути заворушень в країні".

Останні заяви Орбана - що відомо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підіграє президенту РФ Володимиру Путіну, чиї війська знищують міста України. 27 червня він навіть не зміг назвати російського диктатора військовим злочинцем.

Крім того, угорський політик заявив, що Україна не є суверенною державою. Також Будапешт постійно заважає виділенню коштів Євросоюзу для України.

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