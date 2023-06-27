На думку радника глави відомства Михайла Подоляка, відповідними заявами прем'єр Угорщини відверто принижує європейські цінності і не поважає свою країну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан втоптує Угорщину в історичний бруд через відстоювання пропагандистських міфів Російської Федерації про війну проти України.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter, коментуючи тезу чиновника про те, що Україна не є суверенною державою.

"Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану час усвідомити, що Україна, яка 489 днів люто обороняє свою свободу, своїх дітей та їхнє майбутнє, ефективно протистоячи пострадянській неоімперії із замашками історичного серійного вбивці, яка ще вчора люто лякала своїм беззаконням півсвіту, - є абсолютно суб’єктною й суверенною у своїй політиці та рішеннях…", - відзначив Подоляк.

Він підкреслив, що після таких заяв питання полягає в тому, наскільки суб'єктним є сам Орбан. Адже наразі він радше захищає пропагандистські міфи РФ, чим відверто принижує європейські цінності: "Наскільки ж треба не поважати Угорщину, щоб так цинічно втоптувати репутацію власної країни в історичний бруд…", - наголосив радник керівника ОП.

Скандальна заява Орбана про "несуверенну" Україну

Як повідомляв УНІАН, на думку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Україна більше не є суверенною державою. На його переконання, такий висновок можна зробити через залежність Києва від підтримки країн Заходу. Також Орбан стверджує, що Україна хоч і впевнена у своїй перемозі, але здобути її вона не зможе.

Раніше Орбан не хотів називати Путіна військовим злочинцем. Прем’єр-міністр Угорщини запевняв, що спочатку з Москвою потрібно іти на мирні переговори, а потім вирішувати, хто був неправий.

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