Партнери нашої держави будуть робити конкретні кроки для стримування РФ від подальших агресивних дій, зазначив очільник МЗС України.

Ключові партнери України готові стримувати Росію від подальших агресивних дій не лише словами, але й конкретними діями.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні в ефірі телеканалу "1+1".

Він зазначив, що за підсумками його переговорів у Вашингтоні та Брюсселі вдалося заручитися підтримкою партнерів.

"Заяви – це важливо, не треба применшувати їхнє значення. Але рецепт успіху – це заяви, санкції та військова підтримка України. На відміну від весни, коли партнери обмежувалися словами підтримки, зараз вони опрацьовують конкретні дії на підтримку України в протистоянні агресії РФ. Вони будуть робити ці кроки, щоб стримати Росію від подальших агресивних дій", – запевнив міністр.

Читайте такожДві країни ЄС попередили Росію про важкі наслідки у разі масштабної агресії проти України – КулебаГлава української дипломатії нагадав, що розгортання військової інфраструктури Росії вздовж кордону України навесні було не просто спробою залякати, а конкретним зміцненням стратегічних позицій збройних сил Російської Федерації.

"Потрібно ставитися серйозно до загроз, але панікувати не треба. Всі працюють та реалістично оцінюють ситуацію", – сказав він.

Кулеба зауважив, що спільна заява міністрів закордонних справ Франції та Німеччини після тристоронньої зустрічі з ним у Брюсселі була "безпрецедентно чіткою та жорсткою щодо Росії".

"Французькі та німецькі партнери дали зрозуміти Росії, що нові агресивні дії матимуть наслідки", – наголосив він.

Також міністр повідомив, що Україна разом з партнерами працює над зміцненням кордону з Білоруссю. Йдеться як про інженерне зміцнення, так і про фізичну присутність, обмін розвідувальними даними з партнерами, посилену прикордонну розвідку для того, щоб максимально захистити північний кордон нашої держави.

Нагадаємо, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, у якій йшлося про збільшення кількості російських військ та техніки поблизу кордонів України.

Зазначалося, що ці маневри спричинили серйозне занепокоєння в урядових колах США та Європи. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України та на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Автор: Тамара Отовська