Ключові партнери України готові стримувати Росію від подальших агресивних дій не лише словами, але й конкретними діями.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні в ефірі телеканалу "1+1".
Він зазначив, що за підсумками його переговорів у Вашингтоні та Брюсселі вдалося заручитися підтримкою партнерів.
"Заяви – це важливо, не треба применшувати їхнє значення. Але рецепт успіху – це заяви, санкції та військова підтримка України. На відміну від весни, коли партнери обмежувалися словами підтримки, зараз вони опрацьовують конкретні дії на підтримку України в протистоянні агресії РФ. Вони будуть робити ці кроки, щоб стримати Росію від подальших агресивних дій", – запевнив міністр.
Читайте такожДві країни ЄС попередили Росію про важкі наслідки у разі масштабної агресії проти України – КулебаГлава української дипломатії нагадав, що розгортання військової інфраструктури Росії вздовж кордону України навесні було не просто спробою залякати, а конкретним зміцненням стратегічних позицій збройних сил Російської Федерації.
"Потрібно ставитися серйозно до загроз, але панікувати не треба. Всі працюють та реалістично оцінюють ситуацію", – сказав він.
Кулеба зауважив, що спільна заява міністрів закордонних справ Франції та Німеччини після тристоронньої зустрічі з ним у Брюсселі була "безпрецедентно чіткою та жорсткою щодо Росії".
"Французькі та німецькі партнери дали зрозуміти Росії, що нові агресивні дії матимуть наслідки", – наголосив він.
Також міністр повідомив, що Україна разом з партнерами працює над зміцненням кордону з Білоруссю. Йдеться як про інженерне зміцнення, так і про фізичну присутність, обмін розвідувальними даними з партнерами, посилену прикордонну розвідку для того, щоб максимально захистити північний кордон нашої держави.
Нагадаємо, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, у якій йшлося про збільшення кількості російських військ та техніки поблизу кордонів України.
Зазначалося, що ці маневри спричинили серйозне занепокоєння в урядових колах США та Європи. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України та на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.