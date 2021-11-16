За словами Кулеби, це не цілісний документ, а система скоординованих заходів партнерів, щоб "вже зараз Росія думала двічі і тричі, перш ніж ухвалювати рішення про будь-яку військову акцію проти України".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про "пакет стримування" Росії, над яким Україна працює з партнерами.

Про це він сказав під час включення в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

За словами міністра, сьогоднішнє засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі українська сторона зокрема використала для того, щоб розповісти всім країнам Євросоюзу про ситуацію, яка складається вздовж українського кордону та на тимчасово окупованих територіях України.

"Пропрацювали мобілізацію країн Євросоюзу на підтримку України", - зазначив він.

Кулеба додав, що задоволений тим, що почув від своїх французького та німецького колег, які у своїй заяві публічно підтвердили, що військова ескалація проти України матиме для Росії важкі наслідки.

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Він також розповів, що у НАТО "дуже серйозно налаштовані та серйозно оцінюють рівень загрози" від Росії.

"І тому ми продовжуємо роботу не лише з партнерами та не лише над такою публічною і непублічною комунікацією з Росією, але й над розробкою практичних заходів стримування Російської Федерації", - пояснив очільник МЗС.

За його словами, так званий пакет стримування - це не цілісний документ, а система скоординованих заходів партнерів.

"Зокрема, хтось може працювати з нами над зміцненням нашої обороноздатності, хтось може працювати над збільшенням економічного тиску на Росію, хтось - політичного. Тобто це дуже система дуже різнопланових заходів. Але критично важливо, щоб вже зараз Росія думала двічі і тричі, перш ніж ухвалювати рішення про будь-яку військову акцію проти України. І цієї мети ми вже досягли. Вони вже чують, що наслідки для них будуть важкими", - наголосив він.

Кулеба також підкреслив, що за останні два тижні, зокрема під час зустрічей у Вашингтоні та Брюсселі, Україні вдалося мобілізувати підтримку партнерів і переконатися, що "всі максимально налаштовані на взаємодію один з одним", щоб координувати свої зусилля для їх максимальної дієвості".

Ескалація на російсько-українському кордоні

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

Як заявив 15 листопада після зустрічі з главами МЗС Франції та Німеччини Кулеба, колеги запевнили, що в разі початку масштабних воєнних дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

Автор: Антоніна Доломанжи